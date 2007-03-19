История края

Пензенская область по составу населения многонациональна. Здесь проживают представители славянских, финно-угорских и тюркских народов.

Наиболее ранние следы деятельности человека на территории области относятся к эпохе неолита. Во времена бронзового века на пензенские земли пришли южные скотоводческие племена срубников. На территории области жили также городецкие племена, которые занимались примитивным земледелием, разводили скот, охотились. Местными краеведами открыты и исследованы относящиеся к первому тысячелетию нашей эры селища и городища древней мордвы.

В средние века с племенами мордвы соседствовали буртасы - тюркоязычное племя, родственное волжским булгарам. Во время господства Золотой Орды на торговых путях возникали подвластные золотоордынскому хану татарские княжества.

С XV века происходит движение русского населения на обширные пространства Присурья, возникают русские поселения. Особенно усилился приток русских в XVI веке. После взятия Иваном Грозным Казани и падения Казанского Ханства в 1552 году земли нынешней Пензенской области вошли в состав Русского государства.

К середине XVII века русские землепроходцы подошли к реке Пензе, где она впадает в реку Суру. Здесь по Указу царя Алексея Михайловича в 1663 году был основан город Пенза.

Всего в области 11 городов и 16 поселков городского типа. Преобладают средние по людности села и деревни (от 100 до 1000 чел.), на их долю приходится около 50 % общего числа с.н.п. и 50,4% от числа сельских жителей. По густоте с.н.п. область значительно превосходит аналогичные показатели по России в целом: соответственно 3,7 и 2,0 поселений на 100 кв. км. Выше и средняя людность наших сел (353 жителя вместо 225 в среднем по стране).

Особенность возрастной структуры населения области по сравнению с РФ - более высокая доля людей старше трудоспособного возраста (соответственно 35,5 и 20,1 %). Экономически активного населения (включая безработных) - 726,9 тыс. чел. В народном хозяйстве занято 92,3 % экономически активного населения, в том числе 72% - в отраслях материального производства.

По плотности населения область превосходит Россию в 4,1 раза (36,1 и 8,7 чел./кв. км), а по плотности сельского населения (13,0 и 2,3 чел./кв. км) - в 5,7 раза. Максимальная плотность населения - в урбанизированных Пензенском (260,3 чел./кв. км) и Кузнецком (67,1 чел./кв. км) районах, минимальная - в южных аграрных районах (11 - 12 чел./кв. км). В пределах области проживают представители почти 80 народов (из 100 по России в целом). Русские составляют 86,2% населения области, мордва - 5,7%, татары - 5,4%, украинцы - 1,0%, чуваши - 0,5%.

На фото: Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы"