ПЕНЗЕНЦЫ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ.

Участники 28 летних Олимпийских игр в Афинах

Более 30 спортсменов из Пензенской области принимали участие в Олимпийских играх XX века.

Первым олимпийцем в истории пензенского спорта стал Николай Абрамов , мастер спорта СССР по лёгкой атлетике. В 1964 году в Токио на марафонской дистанции он занял 26 место. Результат скромный, но это было только начало.

Первые олимпийские медали принёс в нашу копилку 1968 год. Первой «Олимпийской ласточкой» из целой плеяды воспитанников пензенской хоккейной школы, прославивших её впоследствии, стал Юрий Моисеев , завоевавший золотую медаль в командных соревнованиях по хоккею с шайбой на зимних Олимпийских играх. А один из лучших мастеров спортивной ходьбы, воспитанник коллектива физкультуры завода «Химмаш» Николай Смага стал бронзовым призёром летней Олимпиады.

Выпускница факультета физвоспитания Пензенского государственного педагогического института имени В.Г. Белинского, одна из лучших метательниц диска в начале 70-х годов прошлого столетия Татьяна Данилова вошла в сборную команду Советского Союза на Олимпийских играх 1972 года, но призовых мест не заняла.

Уроженец Сосновоборского района, биатлонист Александр Елизаров в 1976 году стал олимпийским чемпионом в эстафете и завоевал бронзовую медаль в гонке на 20 км.

На Московской Олимпиаде 1980 года отличились два пензенских стрелка: Александр Мелентьев стал чемпионом и рекордсменом, а Александр Мастянин – призёром по пулевой стрельбе из пистолета.

Свою олимпийскую медаль получила в 1980 году и Ирина Калинина , до этого уже ставшая первой советской спортсменкой, завоевавшей звание чемпионки мира по прыжкам в воду.

В 80-е годы призёрами и чемпионами зимних Олимпийских игр в командных соревнованиях по хоккею с шайбой становились воспитанники команды «Дизелист» Александр и Владимир Голиковы , Александр Герасимов , Василий Первухин , Александр Кожевников , Сергей Светлов и Сергей Яшин .

Выпускница ПГПИ имени Белинского мастер спорта СССР международного класса по плаванью Наталья Яковлева входила в Олимпийскую сборную 1992 года.

Дважды, в 1992 и 1996 годах, в Олимпийских играх участвовал легкоатлет из города Заречного Владимир Голяс , однако 6-кратный победитель первенства СССР в беге на 3 000 метров и на 3 000 метров с препятствиями заметных результатов ни в Барселоне, ни в Атланте не достиг.

Не улыбнулась удача на Олимпиаде 1996 года в Атланте и второму легкоатлету из Пензы. Мастер спорта РФ международного класса, выпускник школы № 31, преподаватель кафедры физвоспитания Пензенского государственного университета Михаил Вдовин неоднократно становился победителем и призёром международных соревнований различных уровней в беге на 400 м и в эстафете 4 х 400 м, но олимпийские старты заметных успехов ему не принесли.

Атланта вообще не была благосклонна к пензякам. В их копилке оказалась только одна медаль бронзового достоинства, которую завоевала в групповых упражнениях по художественной гимнастике Евгения Бочкарёва .

Зато через 4 года из Сиднея с 27 летних Олимпийских игр в Пензу было привезено сразу 3 золотые медали.

Воспитанница Спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва Наталья Лаврова стала чемпионкой в соревнованиях по художественной гимнастике.

Победитель первенств Европы и мира среди юниоров, чемпион Европы в 1997 и 2000 годах, выпускник средней школы № 20 Игорь Лукашин выиграл золотую медаль в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду.

Марку пензенской школы прыгунов в воду поддержала и Юлия Пахалина . К 2000 году она уже имела титулы чемпионки Европы и мира в прыжках с трёхметрового трамплина и в синхронных прыжках, трижды выигрывала Кубок Европы, стала обладательницей Кубка мира, победительницей Игр Доброй Воли и всемирной Универсиады-99. Олимпийские игры в Сиднее принесли Юлии звание олимпийской чемпионки.

На 28 летние Олимпийские игры в Афины в 2004 году Пенза делегировала уже 10 спортсменов, в том числе, олимпийских чемпионок Наталью Лаврову и Юлию Пахалину.