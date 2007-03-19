Информационный сайт государственной телерадиокомпании «Пенза» вышел на новый качественный уровень. 19 марта 2007 года пользователям Интернета был представлен новый дизайн портала, а также стали доступны видео-версии репортажей программы «Вести-Пенза». Вместе с тем, принцип работы остался неизменным: достоверное и оперативное информирование жителей о главных событиях региона.