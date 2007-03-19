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www.penza-trv.ru - ГТРК «ПЕНЗА» www.penza-trv.ru - ГТРК «ПЕНЗА»

Государственная телевизионная и радиовещательная компания
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К


Казачья застава, ансамбль песни и танца

Калашников Александр Николаевич

Калинина Ирина Владимировна

Калинкин Виктор Петрович

Каменка

Каменский Василий Васильевич

Каменский краеведческий музей

Каменский район

Камешкирский район

Каплан Михаил Яковлевич

Каракозов Дмитрий Владимирович

Карповы, династия торговцев и промышленников

Касторский Алексей Васильевич

Карева Галина Алексеевна

Картинная галерея им. К.А. Савицкого

Кварнеги Джакомо

Керенский Тихвинский монастырь

Кижеватов Андрей Митрофанович

Кинотеатры

Кирсанов Пётр Михайлович

Кирюшкин Владимир Иванович

Клейнерман Яков Семёнович

Клуб приказчиков и кинотеатр «Олимп»

Кожевников Александр Викторович

Коллекция газет Виктора Нуждова

Колокольцевы, дворянский род

Колчин Борис Андреевич

Кормопроизводство

Король Анна Степановна

Косматов Леонид Васильевич

Костёл

Кошко Иван (Мячеслав) Франциевич

Кондольский район

Коневодство

Краснов Александр Петрович

Красный гигант - завод хрусталя в Никольске

Крылов Иван Андреевич

Кувака

Кугель Наталия Аркадьевна

Кугушевы, старинный дворянский род

Кузнецк

Кузнецкий ликеро-водочный завод

Кузнецкое промышленно-торговое обувное объединение

Кузнецовы, династия купцов

Кузьмин Николай Васильевич

"Культурные гнезда"

Купечество Пензы XVII – XX веков

Куприн Александр Иванович

Куприянов Яков Александрович

Кураев Василий Владимирович

Куракин Александр Борисович

Куракины, князья, пензенские землевладельцы

Курдов Владимир Георгиевич

Курцаевы

Кутузовы


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Главные новости
19 марта 2007 18:00
Обновлён дизайн сайта ГТРК «Пенза»
Обновлён дизайн сайта ГТРК «Пенза»
Информационный сайт государственной телерадиокомпании «Пенза» вышел на новый качественный уровень. 19 марта 2007 года пользователям Интернета был представлен новый дизайн портала, а также стали доступны видео-версии репортажей программы «Вести-Пенза». Вместе с тем, принцип работы остался неизменным: достоверное и оперативное информирование жителей о главных событиях региона.
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