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От А до Я

Раздел «От А до Я» – это электронная энциклопедия. В ней содержатся сведения о Пензенской области, её истории, современности, географии, предприятиях, организациях, науке, культуре и выдающихся людях. Информация собиралась журналистами государственной телерадиокомпании «Пенза» в течение нескольких лет.

 

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Главные новости
19 марта 2007 18:00
Обновлён дизайн сайта ГТРК «Пенза»
Обновлён дизайн сайта ГТРК «Пенза»
Информационный сайт государственной телерадиокомпании «Пенза» вышел на новый качественный уровень. 19 марта 2007 года пользователям Интернета был представлен новый дизайн портала, а также стали доступны видео-версии репортажей программы «Вести-Пенза». Вместе с тем, принцип работы остался неизменным: достоверное и оперативное информирование жителей о главных событиях региона.
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