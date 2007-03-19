Раздел «От А до Я» – это электронная энциклопедия. В ней содержатся сведения о Пензенской области, её истории, современности, географии, предприятиях, организациях, науке, культуре и выдающихся людях. Информация собиралась журналистами государственной телерадиокомпании «Пенза» в течение нескольких лет. А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

