Коллекция газет Виктора Нуждова

КОЛЛЕКЦИЯ ГАЗЕТ В.И. НУЖДОВА. Ветеран пензенской журналистики собрал более 12 тысяч образцов разнообразных газет.



Начало коллекции Виктора Нуждова положил в 1938 году номер газеты испанских коммунистов "Мундо Обреро" ("Рабочий мир"), подаренный известным публицистом М.Е. Кольцовым. С его даром перекликается дар лидера испанских коммунистов Д. Ибаррури: ряд выходивших в Европе подпольных коммунистических изданий. Самый старый экземпляр собрания – "Московские ведомости" (1762) – был найден в блокадном Ленинграде фронтовиком из Пензы Я.Г. Слицаном. В другом номере тех же "Ведомостей" (за 1813) представляет интерес обширная публикация о Пензе, не имевшей в то время своей газеты.



Среди зарубежных раритетов – уникальный номер "Газета де ля Мартиника", напечатанная в "заморском департаменте" Франции на о. Мартиника в Карибском море (1824), а также номер газеты "Красное баварское знамя" (орган спартаковского движения в Германии, 1919). Среди курьезных изданий – газета "Анархия" (1918) или листок "Все", где публиковалось действительно все что угодно, а также бульварная газета "На дне", издававшаяся для деклассированных элементов московским книготорговцем П. Максимовым (1908).



Особую ценность представляет подборка периодики, издававшаяся в Пензенском крае начиная с 1838 – года создания "Пензенских губернских ведомостей". Многие экземпляры уникальны и отсутствуют даже в государственных хранилищах. Ценен военный раздел собрания: издания не только Великой Отечественной войны, но и 1-й мировой, Гражданской и даже русско-японской войн. Коллекция служит источником справочного материала для пензенских краеведов, выставок. Источник: "Пензенская энциклопедия" / Гл. ред. К. Д. Вишневский.

- Пенза: Министерство культуры Пензенской области, М.:

Большая Российская энциклопедия.

