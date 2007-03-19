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Исторический очерк

Пензенский край, а под ним подразумевается Пенза и территории, входившие ранее в состав Пензенской губернии, когда-то оказался исторически расположенным на стыке двух миров: кочевого и земледельческого, трех языковых групп (финской, тюркской, славянской) и трех культур (языческой, мусульманской и христианской). Это во многом определило своеобразие истории края, уникальность которого так же и в том, что в стране нет больше таких мест, которые бы входили в состав пяти государств, последовательно сменявших друг друга: Хазарский каганат, Волжская Булгария, Золотая Орда, Казанское ханство, Россия. Впрочем, во времена Казанского ханства Пензенский край стал постепенно превращаться в безлюдное "дикое поле". Поэтому, современные города и села появились в крае лишь в XVII веке, когда сюда пришли люди для строительства засечных черт Русского государства.

Город Пенза был основан 3 мая 1663 г., чтобы прикрыть щитом и мечом мирное население растущего Российского государства от набегов кочевников на левом берегу реки Пензы, от которой и получил свое название. Есть несколько версий относительно происхождения названия реки: возможно, имя реки связано с ненецким и коми языками и означает "овраг, высохший ручей", или с мордовским языком, в котором он переводится как "конец хода, до конца". Важнейшим историческим документом, где упоминается первая информация об основании города, является "Строельная книга города Пензы". Ее нашел в 1861 году пензенский чиновник Г.И. Мешков.

Первоначально, в июне - июле 1663 г. был построен острог, как главный пункт размещения строителей, служилых людей, вооружения и провианта. Острог расположился в малозаметном месте - так, чтобы с юга от степи его прикрывала поросшая густым лесом гора, на склоне которой и намечалось строить крепость. Вскоре крепость стала центром административно-территориальной единицы, вокруг которой возводились слободы, посад и другие поселения. В состав посадского населения Пензы входили первопоселенцы города В.А.Кузнецов, П.Т.Мясников, Т.И.Калашников, И.Ф.Анкудианов, П.А.Мещеряков, с которых начинается пензенское купечество. В этот же период начинает формировться пензенское дворянство. К 1717 году на территории числилось 245 дворян, в собственности которых находилось 23 тысячи крестьян.

С середины XVIII века возрастает роль Пензы как торгового центра. Знаменитый шведский путешественник И.П.Фальк в своем "Путешествии по разным провинциям Российской империи" отмечает, что "нашел в Пензе лавки так же хорошо снабженные товарами, как московские, чего не видно нигде в других местах". В Пензе имелось две крупнейшие ярмарки, куда съезжались купцы с разных городов. Ежегодно купцы по полой воде отправляли по реке Суре хлеб и вино в Петербург, Москву, Нижний Новгород, Ярославль.

В 1724 г. Геральдмейстерская контора прислала запрос в Пензу о времени основания города, рельефе местности, животном мире, занятиях населения. Это было необходимо для "сочинения" герба города. Сформированный в Пензе полк получил свою эмблему, которая и послужила основой для составления герба. Окончательно пензенский герб был утвержден 28 мая 1781г. и представлял собой щит, на фоне которого были размещены три снопа: пшеничный, ячменный и просяной, это говорило о богатстве и плодородии пензенской земли. Герб Пензы в несколько измененном виде стал одновременно и гербом всей Пензенской губернии. Отличие губернского герба состояло в том, что все три снопа были перевиты червлеными лентами (темно-красными). Гербы Пензы и Пензенской губернии точно передавали сельскохозяйственный характер экономики края.

В 1801 г. указом Александра I Пенза была назначена губернским городом, после чего провинциальный город быстро превратился в солидный губернский центр. Уже в 1809г. в Пензе проживало свыше 13 тыс. жителей. Важной вехой в истории города было крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Жители Пензы встречали его войска хлебом-солью, а местные власти дали для Пугачева праздничный обед.

в 1803 году была образована Пензенская епархия. К 1914 году в епархии насчитывалось 1010 церквей. Из них 10 соборных, 2 архиерейских, 782 приходских, 55 монастырских, 4 домовых.  22 церкви находились в учебных заведениях, 52 – при кладбищах. Кроме того, было 12 единоверческих церквей, 10 школ-церквей и 64 молитвенных дома с часовнями.  Общий штат православного духовенства  составлял 2068 человек. В епархии в начале XX  века было 7 мужских  и 13 женских монастырей.

В истории Пензы видное место занимает Отечественная война 1812 г. Пензенцы приняли активное участие в защите Отечества, а некоторые из них даже участвовали в Бородинском сражении. Среди них - генерал А.А. Тучков, артиллеристы Жемчужников, братья Столыпины, а так же братья Голицыны, Владимир и Александр - адъютанты М.Б. Барклая де Толли и Л.Л. Беннигсона. Известен был в Пензе и генерал-лейтенант Д.В.Давыдов - герой Отечественной войны 1812 года, военный писатель и поэт. С 1820 года в Пензе жил участник этой войны романист, драматург и мемуарист И.И.Лажечников.

Революция 1905 - 1907 г.г. ознаменовалась в Пензе выступлениями трудящихся и молодежи. После революции 1917 г. Пенза оказалась на передовой вспыхнувшей гражданской войны, в городе начался белочешский мятеж. После подавления мятежа фронт уже до губернии не доходил, но Пенза в те годы играла значительную роль в войне, так как в ней размещались артиллерийские и базовые склады.

Неувядаемой славой покрыли себя жители Пензы во время Великой Отечественной Войны. Славный боевой путь прошла сформированная из пензенцев 354-я стрелковая Калинковичская Краснознаменная дивизия. Она отважно воевала под Москвой и Ржевом, сражалась под Курском, форсировала Десну, Днепр, Вислу, Одер, закончив бои в Восточной Пруссии. За мужество, проявленное в сражениях, дивизия была награждена орденами Ленина и Суворова. В победном мае 1945 г. среди сотен надписей на Рейхстаге были слова "А мы из Пензы".

В историю российской культуры вписаны имена многих выдающихся деятелей литературы, искусства, науки, чей жизненный путь пересекался с Пензой. М.Ю. Лермонтов через несколько месяцев после рождения был перевезен в село Тарханы Пензенской области (ныне Лермонтово), где прошли его детские и отроческие годы. Сейчас здесь расположен Государственный музей-заповедник "Тарханы", который занимает территорию около 100 га и включает в себя центральную усадьбу, окруженную садами, парком, прудами. Сюда со всех концов России каждый год приезжают тысячи людей, чтобы выразить любовь к поэту и почтить его память. Пензенцы назвали в честь любимого земляка улицу и тенистый сквер, где еще в 1892 г. был установлен бронзовый бюст поэта, имя Лермонтова носит и областная библиотека.

Пензенская земля была духовной родиной для В.Г.Белинского. Юношеские годы Виссарион провел в Пензе, где учился в гимназии, получил свои первые театральные впечатления. Пензенцы чтут память о "неистовом Виссарионе", его именем назван педагогический университет, парк культуры и отдыха. «Русским Вальтером Скоттом» называли современники уроженца Пензенской губернии, писателя М.Н.Загоскина. Одним из основоположников исторического изучения русского языка считается наш земляк Ф.И.Буслаев – академик Петербургской академии наук. До 4-х лет жил в Наровчате Пензенской губернии писатель А.И.Куприн. В Пензу был сослан Н.П.Огарев. В Пензе жил и работал писатель М.Е.Салтыков-Щедрин.

Старейшее в России училище садоводства, открытое в 1820 г. помнит в своих стенах гениального математика Н.И. Лобачевского. В нашем городе начал свой путь в науку выдающийся русский историк, академик В.О. Ключевский. В Пензенском дворянском институте учился Н.Ф. Филатов, заложивший основу русской педиатрии. Воспоминаниями юности, учебой и работой был связан с Пензой Н.Н. Бурденко, который по праву считается основоположником отечественной нейрохирургии. А видный российский терапевт Г.А.Захарьин в селе Вирга, где было именье Захарьиных, построил амбулаторию для бедных, пожертвовал Пензенской и Саратовской губерниям 500 тысяч рублей на устройство церковно-приходских школ. Производственную практику будущих медиков впервые в России ввел В.Д. Владимиров. Основоположником пензенской фармацевтики можно считать провизора К.Е. Бартмера. В Пензе родилась одна из первых работников Дарвиновкого музея в Москве Н.Н. Ладыгина-Котс. Жил педагог и краевед П.М. Иллюстров. Организатором естественно-исторического музея в Пензе стал А.Н.Магицкий.

Значительную роль в развитии пензенского края сыграл князь А.Б.Куракин, который, попав в немилость  Екатерины II, вынужден был переехать на свои земли, расположенные на нынешней территории Пензенской области. Он и пензенский вице-губернатор князь И.М. Долгорукий стоят у истоков музыкальной культуры Пензы.

В Пензе родился и провел свои юные годы выдающийся режиссер В.Э. Мейерхольд, в его доме разместился музей, во внутреннем дворе дома установлен памятник. Первую двухтомную монографию о В.Э. Мейерхольде составил писатель и театровед Н.Д.Волков.

Известный мастер кисти К.А.Савицкий был не только создателем картинной галереи в Пензе, но и первым директором Пензенского художественного училища. В Пензенской губернии родился сын крепостного художника, впоследствии академик живописи И.К. Макаров.

В Пензенской губернии родился А.Н. Радищев. На губернской сцене шли пьесы драматурга И.А.Салова. В Пензе, войдя в церковь, произнес слова "А я не верю..." будущий писатель В.А. Слепцов. Друг С.А.Есенина поэт А.Б.Мариенгоф тоже некоторое время жил в Пензе. Родились и жили в Пензе братья - этнограф Б.Н. Гвоздев и языковед А.Н. Гвоздев. В XX веке стал организатором многих пензенских изданий писатель и журналист А.Г. Малышкин, известный своим автобиографическим романом "Люди из захолустья". Хорошо известна пензенцам сказочница и собирательница фольклора А.П. Анисимова. Народная поэтесса М.П. Смирнова стала известна как автор слов к песне «Милая роща» композитора О.В.Гришина, основателя Пензенского русского народного хора.

На территории нынешней Пензенской области родился ученый электротехник, изобретатель и предприниматель П.Н.Яблочков. Крупнейший актер русского дореволюционного кинематографа И.И. Мозжухин родился в селе Кондоль.

В настоящее время Пенза является исторически сложившимся административным, промышленным и культурным центром Пензенской области. Располагаясь в пределах Приволжской возвышенности у слияния двух рек Пензы и Суры, Пенза граничит с Мордовской республикой, Ульяновской, Саратовской, Тамбовской, Рязанской областями. Выгодное геостратегическое положение города обусловлено тем, что, находясь в центре России, в 600 км от Москвы, Пенза является связующим звеном между европейскими и восточными регионами страны.

По составу населения город Пенза многонационален, здесь проживают представители славянских, финно-угорских и тюркских народов. В настоящее время в городе проживает 529,5 тыс. чел. Территория занимает 288,5 кв.км. В границах города расположено 4 внутримуниципальных образования: Железнодорожный район, Ленинский район, Октябрьский район и Первомайский районы.

На фото:
1. Кафедральный собор (взорван в XX веке)
2. Пенза. Начало XX века (вид с колокольни Кафадрального собора)
3. Река Сура (вид на город от Казанского собора)
4. Дворянская улица (ныне улица Красная)
5. Улица Московская. Начало XX века (частично сохранена)
6. Театр (построен и реконструирован в XX веке)
7. Железнодорожный вокзал (на его месте построен новый)
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19 марта 2007 18:00
Обновлён дизайн сайта ГТРК «Пенза»
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Информационный сайт государственной телерадиокомпании «Пенза» вышел на новый качественный уровень. 19 марта 2007 года пользователям Интернета был представлен новый дизайн портала, а также стали доступны видео-версии репортажей программы «Вести-Пенза». Вместе с тем, принцип работы остался неизменным: достоверное и оперативное информирование жителей о главных событиях региона.
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