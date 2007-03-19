Географическое положение, природа

Пензенская область в современных границах образована 4 февраля 1939 года. Она расположена на Восточно-Европейской (Русской) равнине и занимает среднюю и западную часть Приволжской возвышенности.

Территория области с запада на восток - 330 км, с севера на юг - 204 км; площадь - 43,3 тыс. кв. км. Административный центр - город Пенза (519,3 тыс. жителей).

Население области 1489,7 тыс. человек; в его составе -представители почти 80 народов и народностей.

Сельское население составляет 35,7%. В области 11 городов и 16 посёлков городского типа. Среди наиболее крупных городов: Кузнецк - 96,3, Каменка - 43,5, Сердобск - 39,3.

Пензенская область лежит в умеренном географическом поясе, на стыке лесной, лесостепной и степной природных зон.

Близость крупных промышленных центров, удобное транспортно-географическое положение позволяют использовать привозное сырье и топливо, обеспечивают связи по кооперированию, сбыту готовой продукции.

Геополитическое положение области - положение на политико-административной карте - достаточно благоприятное, благодаря соседству с регионами, устойчивыми в политическом отношении, со сходным этническим и религиозным составом населения, удаленности от внешних границ. В связи с относительно небольшими размерами территории и высокой обеспеченностью транспортными путями область характеризуется проницаемостью пространства для инвестиционных вложений.

Благодаря благоприятному сочетанию природных условий для развития земледелия она достаточно независима в продовольственном отношении.

С 1961 года область входит в состав Поволжского экономического района.

Природные условия области довольно разнообразны. Равнинный, слегка всхолмленный рельеф создает благоприятные условия для хозяйственной деятельности человека. Обширную часть территории занимают западные склоны Приволжской возвышенности, и только крайний запад является восточной окраиной Окско-Донской равнины.

В области насчитывается свыше 200 рек. Наиболее крупные из них - Сура, Мокша, Хопер, Ворона.

Черноземные почвы, преобладающие на территории области (68% земельной площади), - одно из главных ее богатств. Наиболее распространены выщелоченные черноземы, в меньшей степени - оподзоленные и типичные. Значительные площади на севере и северо-востоке занимают серые лесные почвы.

Естественная растительность сохранилась примерно на 1/3 площади. Лугово-лесные ландшафты севера и северо-востока сменяются на юге лугово-степными и степными. Смешанные и широколиственные леса занимают 20 % территории. Значение лесов не столько промышленное, сколько водоохранное, почвозащитное и рекреационное. Степи в основном распаханы. Сохранились лишь небольшие участки целинных степей (Попереченская, Кунчеровская, Островцовская заповедные степи).

Животный мир весьма разнообразен. В пределах области насчитывается около 60 видов млекопитающих, 30 видов рыб, более 200 видов птиц. В области много заказников и охотничьих хозяйств. Территория области относится к регионам с наиболее благоприятным сочетанием природных условий для здоровья людей (равнинный рельеф, умеренно жаркое лето, умеренно холодная зима, низкая заболоченность, сравнительно высокая лесистость и др.).

Территория области вытянута с запада на восток на 330 км и с севера на юг - на 204 км. Площадь - 43,3 тыс. кв. км.