 Rambler's Top100
www.penza-trv.ru - ГТРК «ПЕНЗА» www.penza-trv.ru - ГТРК «ПЕНЗА»

Государственная телевизионная и радиовещательная компания
Архивная версия сайта
www.penza-trv.ru - ГТРК «ПЕНЗА»
Главная страница
Новости
  Политика
  Общество
  Спорт
  Происшествия
  Интересно
  Культура
  Государство
  Экономика
О компании
Рекламодателю
Информация о регионе
Программы передач
  Телеканал «Россия»
  Телеканал «Спорт»
  Телеканал «Культура»
  «Радио России»
Узнал новость? Расскажи нам!

Информация о регионе
Пензенцы на Олимпийских играх
Географическое положение, природа
История края
Исторический очерк
Коллекция газет Виктора Нуждова
Цигаль Виктор Ефимович
Издательская деятельность в Пензенском крае
Калашников Александр Николаевич
Бумборамбия - театральный фестиваль в Кузнецке
Нижнее Аблязово
GISMETEO.RU: погода в г. Пенза

Географическое положение, природа

Пензенская область в современных границах образована 4 февраля 1939 года. Она расположена на Восточно-Европейской (Русской) равнине и занимает среднюю и западную часть Приволжской возвышенности.

Территория области с запада на восток - 330 км, с севера на юг - 204 км; площадь - 43,3 тыс. кв. км. Административный центр - город Пенза (519,3 тыс. жителей).

Население области 1489,7 тыс. человек; в его составе -представители почти 80 народов и народностей.

Сельское население составляет 35,7%. В области 11 городов и 16 посёлков городского типа. Среди наиболее крупных городов: Кузнецк - 96,3, Каменка - 43,5, Сердобск - 39,3.

Пензенская область лежит в умеренном географическом поясе, на стыке лесной, лесостепной и степной природных зон.

Близость крупных промышленных центров, удобное транспортно-географическое положение позволяют использовать привозное сырье и топливо, обеспечивают связи по кооперированию, сбыту готовой продукции.

Геополитическое положение области - положение на политико-административной карте - достаточно благоприятное, благодаря соседству с регионами, устойчивыми в политическом отношении, со сходным этническим и религиозным составом населения, удаленности от внешних границ. В связи с относительно небольшими размерами территории и высокой обеспеченностью транспортными путями область характеризуется проницаемостью пространства для инвестиционных вложений.

Благодаря благоприятному сочетанию природных условий для развития земледелия она достаточно независима в продовольственном отношении.

С 1961 года область входит в состав Поволжского экономического района.

Природные условия области довольно разнообразны. Равнинный, слегка всхолмленный рельеф создает благоприятные условия для хозяйственной деятельности человека. Обширную часть территории занимают западные склоны Приволжской возвышенности, и только крайний запад является восточной окраиной Окско-Донской равнины.

В области насчитывается свыше 200 рек. Наиболее крупные из них - Сура, Мокша, Хопер, Ворона.

Черноземные почвы, преобладающие на территории области (68% земельной площади), - одно из главных ее богатств. Наиболее распространены выщелоченные черноземы, в меньшей степени - оподзоленные и типичные. Значительные площади на севере и северо-востоке занимают серые лесные почвы.

Естественная растительность сохранилась примерно на 1/3 площади. Лугово-лесные ландшафты севера и северо-востока сменяются на юге лугово-степными и степными. Смешанные и широколиственные леса занимают 20 % территории. Значение лесов не столько промышленное, сколько водоохранное, почвозащитное и рекреационное. Степи в основном распаханы. Сохранились лишь небольшие участки целинных степей (Попереченская, Кунчеровская, Островцовская заповедные степи).

Животный мир весьма разнообразен. В пределах области насчитывается около 60 видов млекопитающих, 30 видов рыб, более 200 видов птиц. В области много заказников и охотничьих хозяйств. Территория области относится к регионам с наиболее благоприятным сочетанием природных условий для здоровья людей (равнинный рельеф, умеренно жаркое лето, умеренно холодная зима, низкая заболоченность, сравнительно высокая лесистость и др.).

Территория области вытянута с запада на восток на 330 км и с севера на юг - на 204 км. Площадь - 43,3 тыс. кв. км.

Климат в области умеренно-континентальный. Континентальность постепенно нарастает с запада на восток. Самым неустойчивым элементом климата являются осадки. Годовое количество осадков в области колеблется в пределах 450-500 мм, в засушливые годы понижается до 350 мм, а во влажные годы повышается до 775 мм. Характерны весенние засухи, а также нередки летние и осенние засухи.
  В начало страницы Версия для печати 
Главные новости
19 марта 2007 18:00
Обновлён дизайн сайта ГТРК «Пенза»
Обновлён дизайн сайта ГТРК «Пенза»
Информационный сайт государственной телерадиокомпании «Пенза» вышел на новый качественный уровень. 19 марта 2007 года пользователям Интернета был представлен новый дизайн портала, а также стали доступны видео-версии репортажей программы «Вести-Пенза». Вместе с тем, принцип работы остался неизменным: достоверное и оперативное информирование жителей о главных событиях региона.
Яндекс.Новости
Главная страница

Rambler's Top100
© 2004 — 2017 ГТРК «ПЕНЗА».
При полном и частичном использовании материалов
ссылка на www.penza-trv.ru обязательна.
По вопросам, связанным с функционированием сайта,
пишите администратору.
Valid RSS feed. [Valid RSS]
HotLog
liveinternet.ru