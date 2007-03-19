ЦИГАЛЬ Виктор Ефимович (май 1916, Одесса - март 2005, Москва), график, живописец, скульптор, художник декоративно-прикладного искусства. Цигаль - народный художник России, лауреат Государственной премии РСФСР имени И.Е. Репина, академик Российской академии художеств. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени.



В 1927-30 годах Виктор Цигаль учился в пензенской средней школе № 1, брал уроки живописи у академика живописи, преподавателя Пензенского художественного учмлища Н.Ф. Петрова. В 1930 году семья переехала в Москву. Там Виктор поступил в ФЗУ "Мосэнергомонтажа" и окончил его в 1933 году. Работал электромонтером. В 1934 году поступил в Московское областное художественное училище памяти 1905 года, а в 1938 году – в Московский художественный институт имени В.И. Сурикова. Студент-дипломник Виктор Цигаль, несмотря на бронь бронь, ушел добровольцем на фронт. Как военного художника его направили на Черноморский флот, в морскую пехоту, где он выпускал фронтовую газету "Полундра", которая пользовалась большой популярностью... В одном из интервью Цигаль рассказал: "Ленинскую премию я получил за мемориальный комплекс в Новороссийске, "Памятник десантникам" на Малой земле. Мне он особенно близок: я сам участвовал в этом десанте в ночь с 3 на 4 февраля сорок третьего года…" В 1946 году, после возвращения с фронта, Цигаль закончил Суриковский институт. Его дипломной работой стали иллюстрации к рассказу "Белый клык" Джека Лондона. В 1947 году он был принят в Московский Союз художников. Желание как можно больше увидеть и запечатлеть на многие годы определяет образ жизни Виктора Цигаля. Начинаются его беспрерывные путешествия по городам и селам Армении, Воронежской области, Кубани и Крыма, Севера, Алтая, Дагестана, Азовского моря, Азербайджана, Кольского полуострова. А кроме того – в зарубежных поездках по Америке, Англии, Голландии, Испании, Франции, Италии, Кубе... Результатом этих поездок стали серии рисунков "Люди колхоза", "Колхозники Крыма", "Советская Кубань", "Выборы", "Алтайский край", "Азовское море", а также альбомы "Рисунки Цигаля в колхозах Кубани, Крыма и Воронежской области", "В Дагестане", "Рыбаки Азербайджана".



Виктор Цигаль известен как мастер книжной графики. При этом он отдавал явное предпочтение детской литературе, создавая иллюстрации, пронизанные добротой. С начала 80-х годов в его искусстве появляется цикл сюжетных композиций на темы отечественной истории. Выполненные из кованого железа, меди, латуни, они представляли совершенно оригинальный вид скульптуры. Среди них - скульптурные композиции "Легенда", "Ночная переправа", "Великий почин", "Красногвардейцы", "Субботник", "Первый трактор", "Саженец. 1922 год", памятники генералу Карбышеву в Австрии, на территории бывшего фашистского концлагеря Маутхаузен, где он погиб, а также в Москве, детскому врачу Филатову, Рихарду Зорге - в Москве и Баку, Сергею Есенину и поэту Мусе Джалилю в Казани.



Произведения художника находятся в собраниях музеев стран СНГ, России, за рубежом, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, Киевском и многих других музеях. Он участник многочисленных всесоюзных, республиканских и международных выставок. Персональные выставки художника прошли в Москве, Югославии, Польше, Дар-эс-Саламе (Танзания). Художником написаны мемуары "Жизнь художника. Встречи в пути", творчеству В.Е. Цигаля посвящены монографии В.Р. Герценберг и Л.И. Акимова, статьи в различных газетах и журналах. Источник: "Пензенская энциклопедия" / Гл. ред. К. Д. Вишневский.

- Пенза: Министерство культуры Пензенской области, М.:

Большая Российская энциклопедия.



На фото картины художника:

"Собаки. Полуостров Рыбачий." 1984 г.

"Рыбаки в Коктебеле." 1958 г.

"Свадьба в Дельфте." 1978 г.

