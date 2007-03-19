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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА "РОССИЯ" С 19 ПО 25 МАРТА 2007 ГОДА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА
5.00 Доброе утро, Россия!
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза
8.45 х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
10.45 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Пенза
11.50 Аншлаг и Компания
12.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Ток-шоу с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер
13.40 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Пенза
14.40 х/ф «ЧАС ПИК»
16.40 Вести-Пенза
17.00 Вести
17.10 т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.05 т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»
19.00 т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
20.00 Вести
20.45 Вести-Пенза
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 т/с «КАРАМБОЛЬ»
23.15 «ГОРОДОК»
0.15 Вести +
0.35 х/ф «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
1.05 Синемания
1.40 Дорожный патруль
1.55 х/ф «МОНСТР»
3.30 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
4.40 Вести. Дежурная часть
ВТОРНИК, 20 МАРТА
5.00 Доброе утро, Россия!
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза
8.45 «ВОЙНА ЗА ОКЕАН. ПОДВОДНИКИ»
9.45 Вести. Дежурная часть
10.00 т/с «КАРАМБОЛЬ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.45 Вести-Пенза
11.50 т/с «КАРАМБОЛЬ»
12.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Ток-шоу с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер
13.40 Вести. Дежурная часть
14.40 Суд идет
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.10 т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.05 т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»
19.00 т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 т/с «КАРАМБОЛЬ»
23.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН С ВЛАСТЬЮ»
0.15 Вести +
0.35 х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР: ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
3.00 Дорожный патруль
3.15 т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
4.00 т/с «ГОРА»
4.40 Вести. Дежурная часть
СРЕДА, 21 МАРТА
5.00 Доброе утро, Россия!
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза
8.45 «ЭФИР КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ»
9.45 Вести. Дежурная часть
10.00 т/с «КАРАМБОЛЬ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20,16.40, 20.45 Вести-Пенза
11.50 т/с «КАРАМБОЛЬ»
12.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Ток-шоу с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер
13.40 Вести. Дежурная часть
14.40 Суд идет
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.40 Вести-Пенза
17.10 т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.05 т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»
19.00 т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 т/с «КАРАМБОЛЬ»
23.15 «ИСПЫТАНИЕ СЛАВОЙ. УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИМАДОННА»
0.15 Вести +
0.35 х/ф «ДОРОГА»
2.10 Дорожный патруль
2.30 т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.15 т/с «ГОРА»
4.00 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
4.40 Вести. Дежурная часть
ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА
5.00 Доброе утро, Россия!
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза
8.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ МАСКИ. ГЕОРГ ОТС»
9.45 Вести. Дежурная часть
10.00 т/с «КАРАМБОЛЬ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Пенза
11.50 т/с «КАРАМБОЛЬ»
12.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Ток-шоу
13.40 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Пенза
14.40 Суд идет
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.40 Вести-Пенза
17.00 Вести
17.10 т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.05 т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»
19.00 т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
20.00 Вести
20.45 Вести-Пенза
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 т/с «КАРАМБОЛЬ»
23.15 «СУДЬБА ПОЭТА. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ»
0.15 Вести +
0.35 Зеркало
0.55 х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЕ»
2.45 Дорожный патруль
3.05 т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.50 т/с «ГОРА»
4.30 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
ПЯТНИЦА, 23 МАРТА
5.00 Доброе утро, Россия!
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза
8.45 «МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. СЕРГЕЙ БОНДАРЧУК». Вeдущий - Виталий Вульф
9.45 Мусульмане
10.00 т/с «КАРАМБОЛЬ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Пенза
11.50 т/с «КАРАМБОЛЬ»
12.55 «ГОРОДОК». Дайджест.
13.25 Вся Россия
13.40 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Пенза
14.40 Суд идет
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.40 Вести-Пенза
17.00 Вести
17.10 т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.05 т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»
19.00 т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
20.00 Вести
20.45 Вести-Пенза
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Аншлаг и Компания
23.10 х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
1.45 х/ф «КЛОУН»
3.40 Дорожный патруль
3.55 Горячая десятка
4.45 т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
5.30 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
СУББОТА, 24 МАРТА
6.00 Доброе утро, Россия!
8.00 Вести
8.10 Вести-Москва
8.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА» Александра Сладкова
8.40 Утренняя почта
9.10 Субботник
9.50 Вокруг света
10.45 «СЕКРЕТ УСПЕХА». Результаты голосования
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.20 «СТО К ОДНОМУ». Телеигра
12.15 Комната смеха
13.15 Клуб сенаторов
14.00 Вести
14.20 х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
16.00 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС».
16.55 «ФОРМУЛА ВЛАСТИ». Ху Цзиньтао - председатель КНР
17.20 Вести-Пенза. События недели
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести
20.15 Музыкальный конкурс «СЕКРЕТ УСПЕХА»
21.20 х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
23.40 х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»
1.20 х/ф «УПАСТЬ ВВЕРХ»
4.20 х/ф «ЛИФТ»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА
5.55 х/ф «ДЕЛО № 306»
7.30 Студия «ЗДОРОВЬЕ»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10 Вести-Москва
8.20 Сельский час
8.50 Диалоги о животных
9.20 м/ф «ЭВОЛЮЦИЯ ПЕТРА СЕНЦОВА»
9.35 х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
11.20 «ГОРОДОК». Дайджест.
11.50 Сам себе режиссер
12.45 «СМЕХОПАНОРАМА»
13.15 Парламентский час
14.20 «ФИТИЛЬ № 125»
15.10 Вести. Дежурная часть
15.40 х/ф «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16.10 «НОВАЯ ВОЛНА» в Юрмале
18.05 т/с «БУХТА ФИЛИППА»
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ»
23.25 х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
1.25 х/ф «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН»
3.35 т/с «ДОКТОР ВЕГАС»
4.15 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке