ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА "РОССИЯ" С 19 ПО 25 МАРТА 2007 ГОДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА

5.00 Доброе утро, Россия!

5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза

8.45 х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»

10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести

11.30 Вести-Пенза

11.50 Аншлаг и Компания

12.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Ток-шоу с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер

13.40 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести

14.20 Вести-Пенза

14.40 х/ф «ЧАС ПИК»

16.40 Вести-Пенза

17.00 Вести

17.10 т/с «КАМЕНСКАЯ»

18.05 т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»

19.00 т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

20.00 Вести

20.45 Вести-Пенза

21.05 Спокойной ночи, малыши!

21.15 т/с «КАРАМБОЛЬ»

23.15 «ГОРОДОК»

0.15 Вести +

0.35 х/ф «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

1.05 Синемания

1.40 Дорожный патруль

1.55 х/ф «МОНСТР»

3.30 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке

4.40 Вести. Дежурная часть

ВТОРНИК, 20 МАРТА

5.00 Доброе утро, Россия!

5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза

8.45 «ВОЙНА ЗА ОКЕАН. ПОДВОДНИКИ»

9.45 Вести. Дежурная часть

10.00 т/с «КАРАМБОЛЬ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.20, 16.40, 20.45 Вести-Пенза

11.50 т/с «КАРАМБОЛЬ»

12.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Ток-шоу с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер

13.40 Вести. Дежурная часть

14.40 Суд идет

16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

17.10 т/с «КАМЕНСКАЯ»

18.05 т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»

19.00 т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

21.05 Спокойной ночи, малыши!

21.15 т/с «КАРАМБОЛЬ»

23.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН С ВЛАСТЬЮ»

0.15 Вести +

0.35 х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР: ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»

3.00 Дорожный патруль

3.15 т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

4.00 т/с «ГОРА»

4.40 Вести. Дежурная часть

СРЕДА, 21 МАРТА

5.00 Доброе утро, Россия!

5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза

8.45 «ЭФИР КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ»

9.45 Вести. Дежурная часть

10.00 т/с «КАРАМБОЛЬ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.20,16.40, 20.45 Вести-Пенза

11.50 т/с «КАРАМБОЛЬ»

12.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Ток-шоу с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер

13.40 Вести. Дежурная часть

14.40 Суд идет

16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

16.40 Вести-Пенза

17.10 т/с «КАМЕНСКАЯ»

18.05 т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»

19.00 т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

21.05 Спокойной ночи, малыши!

21.15 т/с «КАРАМБОЛЬ»

23.15 «ИСПЫТАНИЕ СЛАВОЙ. УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИМАДОННА»

0.15 Вести +

0.35 х/ф «ДОРОГА»

2.10 Дорожный патруль

2.30 т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

3.15 т/с «ГОРА»

4.00 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке

4.40 Вести. Дежурная часть

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА

5.00 Доброе утро, Россия!

5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза

8.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ МАСКИ. ГЕОРГ ОТС»

9.45 Вести. Дежурная часть

10.00 т/с «КАРАМБОЛЬ»

11.00 Вести

11.30 Вести-Пенза

11.50 т/с «КАРАМБОЛЬ»

12.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Ток-шоу

13.40 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести

14.20 Вести-Пенза

14.40 Суд идет

16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

16.40 Вести-Пенза

17.00 Вести

17.10 т/с «КАМЕНСКАЯ»

18.05 т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»

19.00 т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

20.00 Вести

20.45 Вести-Пенза

21.05 Спокойной ночи, малыши!

21.15 т/с «КАРАМБОЛЬ»

23.15 «СУДЬБА ПОЭТА. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ»

0.15 Вести +

0.35 Зеркало

0.55 х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЕ»

2.45 Дорожный патруль

3.05 т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

3.50 т/с «ГОРА»

4.30 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА

5.00 Доброе утро, Россия!

5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза

8.45 «МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. СЕРГЕЙ БОНДАРЧУК». Вeдущий - Виталий Вульф

9.45 Мусульмане

10.00 т/с «КАРАМБОЛЬ»

11.00 Вести

11.30 Вести-Пенза

11.50 т/с «КАРАМБОЛЬ»

12.55 «ГОРОДОК». Дайджест.

13.25 Вся Россия

13.40 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести

14.20 Вести-Пенза

14.40 Суд идет

16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

16.40 Вести-Пенза

17.00 Вести

17.10 т/с «КАМЕНСКАЯ»

18.05 т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»

19.00 т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

20.00 Вести

20.45 Вести-Пенза

21.05 Спокойной ночи, малыши!

21.15 Аншлаг и Компания

23.10 х/ф «ЛЮБОВНИЦА»

1.45 х/ф «КЛОУН»

3.40 Дорожный патруль

3.55 Горячая десятка

4.45 т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

5.30 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке

СУББОТА, 24 МАРТА

6.00 Доброе утро, Россия!

8.00 Вести

8.10 Вести-Москва

8.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА» Александра Сладкова

8.40 Утренняя почта

9.10 Субботник

9.50 Вокруг света

10.45 «СЕКРЕТ УСПЕХА». Результаты голосования

11.00 Вести

11.10 Вести-Москва

11.20 «СТО К ОДНОМУ». Телеигра

12.15 Комната смеха

13.15 Клуб сенаторов

14.00 Вести

14.20 х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

16.00 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС».

16.55 «ФОРМУЛА ВЛАСТИ». Ху Цзиньтао - председатель КНР

17.20 Вести-Пенза. События недели

18.00 Субботний вечер

20.00 Вести

20.15 Музыкальный конкурс «СЕКРЕТ УСПЕХА»

21.20 х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

23.40 х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»

1.20 х/ф «УПАСТЬ ВВЕРХ»

4.20 х/ф «ЛИФТ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА

5.55 х/ф «ДЕЛО № 306»

7.30 Студия «ЗДОРОВЬЕ»

8.00, 11.00, 14.00 Вести

8.10, 11.10 Вести-Москва

8.20 Сельский час

8.50 Диалоги о животных

9.20 м/ф «ЭВОЛЮЦИЯ ПЕТРА СЕНЦОВА»

9.35 х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»

11.20 «ГОРОДОК». Дайджест.

11.50 Сам себе режиссер

12.45 «СМЕХОПАНОРАМА»

13.15 Парламентский час

14.20 «ФИТИЛЬ № 125»

15.10 Вести. Дежурная часть

15.40 х/ф «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

16.10 «НОВАЯ ВОЛНА» в Юрмале

18.05 т/с «БУХТА ФИЛИППА»

20.00 Вести недели

21.00 Специальный корреспондент

21.25 х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ»

23.25 х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»

1.25 х/ф «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН»

3.35 т/с «ДОКТОР ВЕГАС»

4.15 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке