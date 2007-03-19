ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА "РОССИЯ" С 12 ПО 18 МАРТА 2007 ГОДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА

5.00 Доброе утро, Россия!

5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза

8.45 х/ф «КАСПЕР»

10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести

11.30 Вести-Пенза

11.50 Комната смеха

12.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Ток-шоу с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер

13.40 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести

14.20 Вести-Пенза

14.40 х/ф «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ»

16.40 Вести-Пенза

17.00 Вести

17.10 т/с «КАМЕНСКАЯ»

18.05 т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»

19.00 т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

20.00 Вести

20.45 Вести-Пенза

21.05 Спокойной ночи, малыши!

21.15 т/с «ПРИИСК»

23.15 «МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. РЕНАТА ЛИТВИНОВА». Ведущий - Виталий Вульф

0.15 Вести +

0.35 «ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ»

1.05 Синемания

1.40 Дорожный патруль

1.55 х/ф «МОГУЧИЙ ВЕТЕР»

3.20 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке

4.40 Вести. Дежурная часть

ВТОРНИК, 13 МАРТА

5.00 Доброе утро, Россия!

5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза

8.45 «ПРОКЛЯТИЕ КЛАНА ОНАССИСОВ»

9.45 Вести. Дежурная часть

10.00 т/с «ПРИИСК»

11.00 Вести

11.30 Вести-Пенза

11.50 т/с «ПРИИСК»

12.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Ток-шоу с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер

13.40 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести

14.20 Вести-Пенза

14.40 Суд идет

16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

16.40 Вести-Пенза

17.00 Вести

17.10 т/с «КАМЕНСКАЯ»

18.05 т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»

19.00 т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

20.00 Вести

20.45 Вести-Пенза

21.05 Спокойной ночи, малыши!

21.15 т/с «ПРИИСК»

23.15 «АМЕРИКА-МАМА. ДЕТИ НА ЭКСПОРТ»

0.15 Вести +

0.35 х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

2.55 Дорожный патруль

3.10 т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

3.55 т/с «АНДЕРСОНВИЛЛЬ»

4.30 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке

СРЕДА, 14 МАРТА

5.00 Доброе утро, Россия!

5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза

8.45 «ТАЙНЫ БОЛЛИВУДА»

9.45 Вести. Дежурная часть

10.00 т/с «ПРИИСК»

11.00 Вести

11.30 Вести-Пенза

11.50 т/с «ПРИИСК»

12.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Ток-шоу с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер

13.40 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести

14.20 Вести-Пенза

14.40 Суд идет

16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

16.40 Вести-Пенза

17.00 Вести

17.10 т/с «КАМЕНСКАЯ»

18.05 т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»

19.00 т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

20.00 Вести

20.45 Вести-Пенза

21.05 Спокойной ночи, малыши!

21.15 т/с «ПРИИСК»

23.15 «НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ. ПРИБАЛТИКА»

0.15 Вести +

0.35 х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»

2.25 Дорожный патруль

2.45 т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

3.30 т/с «АНДЕРСОНВИЛЛЬ»

4.10 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке

4.40 Вести. Дежурная часть

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА

5.00 Доброе утро, Россия!

5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза

8.45 «ЕЛИСЕЕВСКИЙ». КАЗНИТЬ. НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»

9.45 Вести. Дежурная часть

10.00 т/с «ПРИИСК»

11.00 Вести

11.30 Вести-Пенза

11.50 т/с «ПРИИСК»

12.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Ток-шоу с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер

13.40 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести

14.20 Вести-Пенза

14.40 Суд идет

16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

16.40 Вести-Пенза

17.00 Вести

17.10 т/с «КАМЕНСКАЯ»

18.05 т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»

19.00 т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

20.00 Вести

20.45 Вести-Пенза

21.05 Спокойной ночи, малыши!

21.15 т/с «ПРИИСК»

23.15 «ЖИЗНЬ НЕЛЕГКА... СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ»

0.15 Вести +

0.35 Зеркало

0.50 х/ф «ГОЛОВОЙ О СТЕНУ»

3.15 Дорожный патруль

3.30 т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

4.15 т/с «АНДЕРСОНВИЛЛЬ»

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА

5.00 Доброе утро, Россия!

5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза

8.45 «МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. МИХАИЛ ЖАРОВ». Ведущий - Виталий Вульф

9.45 Мусульмане

10.00 т/с «ПРИИСК»

11.00 Вести

11.30 Вести-ПФО

11.50 т/с «ПРИИСК»

12.55 «ГОРОДОК». Дайджест.

13.25 Вся Россия

13.40 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести

14.20 Вести-Пенза

14.40 Суд идет

16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

16.40 Вести-Пенза

17.00 Вести

17.10 т/с «КАМЕНСКАЯ»

18.05 т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»

19.00 т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

20.00 Вести

20.45 Вести-Пенза

21.05 Спокойной ночи, малыши!

21.15 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО. ТЕАТР ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА»

23.20 х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»

1.50 х/ф «СМЕРЧ»

4.10 Дорожный патруль

4.20 Горячая десятка

5.15 т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

СУББОТА, 17 МАРТА

6.00 Доброе утро, Россия!

8.00 Вести

8.10 Вести-Москва

8.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА» Александра Сладкова

8.40 Утренняя почта

9.10 Субботник

9.50 Вокруг света

10.45 «СЕКРЕТ УСПЕХА». Результаты голосования

11.00 Вести

11.10 Вести-Москва

11.20 «СТО К ОДНОМУ». Телеигра

12.15 Аншлаг и Компания

13.15 Клуб сенаторов

14.00 Вести

14.20 х/ф «НАГРАДИТЬ»

16.00 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС». Ток-шоу Дмитрия Киселева

17.00 Вести

17.20 Вести-Пенза. События недели

18.00 Субботний вечер

20.00 Вести

20.15 Музыкальный конкурс «СЕКРЕТ УСПЕХА»

21.20 х/ф «ВАКЦИНА»

23.15 х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ»

1.15 х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ»

3.50 х/ф «ИСТОРИЯ ВЕНДЕЛА БЕЙКЕРА»

5.20 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА

5.50 х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

7.30 Студия «ЗДОРОВЬЕ»

8.00 Вести

8.10 Вести-Москва

8.20 Сельский час

8.50 Диалоги о животных

9.25 х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»

11.00 Вести

11.10 Вести-Москва

11.20 «ГОРОДОК». Дайджест.

11.50 Сам себе режиссер

12.45 «СМЕХОПАНОРАМА» Евгения Петросяна

13.15 Парламентский час

14.00 Вести

14.20 «ФИТИЛЬ № 124». Сатирический тележурнал

15.10 Вести. Дежурная часть

15.40 х/ф «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

16.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ».

18.00 Александр Галибин, Анна Ковальчук и Олег Басилашвили в телевизионной экранизации романа Михаила Булгакова «МАСТЕР И МАРГАРИТА»

20.00 Вести недели

21.00 Специальный корреспондент

21.25 х/ф «ЧАС ПИК»

23.40 х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»

2.20 х/ф «ДОХЛАЯ РЫБА»

4.10 т/с «ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ»