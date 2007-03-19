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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА "РОССИЯ" С 12 ПО 18 МАРТА 2007 ГОДА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА
5.00 Доброе утро, Россия!
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза
8.45 х/ф «КАСПЕР»
10.45 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Пенза
11.50 Комната смеха
12.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Ток-шоу с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер
13.40 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Пенза
14.40 х/ф «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ»
16.40 Вести-Пенза
17.00 Вести
17.10 т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.05 т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»
19.00 т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
20.00 Вести
20.45 Вести-Пенза
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 т/с «ПРИИСК»
23.15 «МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. РЕНАТА ЛИТВИНОВА». Ведущий - Виталий Вульф
0.15 Вести +
0.35 «ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ»
1.05 Синемания
1.40 Дорожный патруль
1.55 х/ф «МОГУЧИЙ ВЕТЕР»
3.20 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
4.40 Вести. Дежурная часть
ВТОРНИК, 13 МАРТА
5.00 Доброе утро, Россия!
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза
8.45 «ПРОКЛЯТИЕ КЛАНА ОНАССИСОВ»
9.45 Вести. Дежурная часть
10.00 т/с «ПРИИСК»
11.00 Вести
11.30 Вести-Пенза
11.50 т/с «ПРИИСК»
12.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Ток-шоу с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер
13.40 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Пенза
14.40 Суд идет
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.40 Вести-Пенза
17.00 Вести
17.10 т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.05 т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»
19.00 т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
20.00 Вести
20.45 Вести-Пенза
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 т/с «ПРИИСК»
23.15 «АМЕРИКА-МАМА. ДЕТИ НА ЭКСПОРТ»
0.15 Вести +
0.35 х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
2.55 Дорожный патруль
3.10 т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.55 т/с «АНДЕРСОНВИЛЛЬ»
4.30 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
СРЕДА, 14 МАРТА
5.00 Доброе утро, Россия!
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза
8.45 «ТАЙНЫ БОЛЛИВУДА»
9.45 Вести. Дежурная часть
10.00 т/с «ПРИИСК»
11.00 Вести
11.30 Вести-Пенза
11.50 т/с «ПРИИСК»
12.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Ток-шоу с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер
13.40 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Пенза
14.40 Суд идет
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.40 Вести-Пенза
17.00 Вести
17.10 т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.05 т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»
19.00 т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
20.00 Вести
20.45 Вести-Пенза
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 т/с «ПРИИСК»
23.15 «НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ. ПРИБАЛТИКА»
0.15 Вести +
0.35 х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
2.25 Дорожный патруль
2.45 т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.30 т/с «АНДЕРСОНВИЛЛЬ»
4.10 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
4.40 Вести. Дежурная часть
ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА
5.00 Доброе утро, Россия!
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза
8.45 «ЕЛИСЕЕВСКИЙ». КАЗНИТЬ. НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
9.45 Вести. Дежурная часть
10.00 т/с «ПРИИСК»
11.00 Вести
11.30 Вести-Пенза
11.50 т/с «ПРИИСК»
12.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Ток-шоу с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер
13.40 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Пенза
14.40 Суд идет
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.40 Вести-Пенза
17.00 Вести
17.10 т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.05 т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»
19.00 т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
20.00 Вести
20.45 Вести-Пенза
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 т/с «ПРИИСК»
23.15 «ЖИЗНЬ НЕЛЕГКА... СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ»
0.15 Вести +
0.35 Зеркало
0.50 х/ф «ГОЛОВОЙ О СТЕНУ»
3.15 Дорожный патруль
3.30 т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
4.15 т/с «АНДЕРСОНВИЛЛЬ»
ПЯТНИЦА, 16 МАРТА
5.00 Доброе утро, Россия!
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза
8.45 «МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. МИХАИЛ ЖАРОВ». Ведущий - Виталий Вульф
9.45 Мусульмане
10.00 т/с «ПРИИСК»
11.00 Вести
11.30 Вести-ПФО
11.50 т/с «ПРИИСК»
12.55 «ГОРОДОК». Дайджест.
13.25 Вся Россия
13.40 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Пенза
14.40 Суд идет
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.40 Вести-Пенза
17.00 Вести
17.10 т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.05 т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»
19.00 т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
20.00 Вести
20.45 Вести-Пенза
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО. ТЕАТР ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА»
23.20 х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»
1.50 х/ф «СМЕРЧ»
4.10 Дорожный патруль
4.20 Горячая десятка
5.15 т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
СУББОТА, 17 МАРТА
6.00 Доброе утро, Россия!
8.00 Вести
8.10 Вести-Москва
8.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА» Александра Сладкова
8.40 Утренняя почта
9.10 Субботник
9.50 Вокруг света
10.45 «СЕКРЕТ УСПЕХА». Результаты голосования
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.20 «СТО К ОДНОМУ». Телеигра
12.15 Аншлаг и Компания
13.15 Клуб сенаторов
14.00 Вести
14.20 х/ф «НАГРАДИТЬ»
16.00 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС». Ток-шоу Дмитрия Киселева
17.00 Вести
17.20 Вести-Пенза. События недели
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести
20.15 Музыкальный конкурс «СЕКРЕТ УСПЕХА»
21.20 х/ф «ВАКЦИНА»
23.15 х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ»
1.15 х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ»
3.50 х/ф «ИСТОРИЯ ВЕНДЕЛА БЕЙКЕРА»
5.20 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА
5.50 х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
7.30 Студия «ЗДОРОВЬЕ»
8.00 Вести
8.10 Вести-Москва
8.20 Сельский час
8.50 Диалоги о животных
9.25 х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.20 «ГОРОДОК». Дайджест.
11.50 Сам себе режиссер
12.45 «СМЕХОПАНОРАМА» Евгения Петросяна
13.15 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 «ФИТИЛЬ № 124». Сатирический тележурнал
15.10 Вести. Дежурная часть
15.40 х/ф «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ».
18.00 Александр Галибин, Анна Ковальчук и Олег Басилашвили в телевизионной экранизации романа Михаила Булгакова «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 х/ф «ЧАС ПИК»
23.40 х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
2.20 х/ф «ДОХЛАЯ РЫБА»
4.10 т/с «ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ»