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Программа передач телеканала "Россия"

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА "РОССИЯ" С 12 ПО 18 МАРТА 2007 ГОДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА

5.00  Доброе утро, Россия!
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза
8.45  х/ф «КАСПЕР»
10.45  Вести. Дежурная часть
11.00  Вести
11.30  Вести-Пенза
11.50  Комната смеха
12.50  «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Ток-шоу с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер
13.40  Вести. Дежурная часть
14.00  Вести
14.20  Вести-Пенза
14.40  х/ф «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ»
16.40  Вести-Пенза
17.00  Вести
17.10  т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.05  т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»
19.00  т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
20.00  Вести
20.45  Вести-Пенза
21.05  Спокойной ночи, малыши!
21.15  т/с «ПРИИСК»
23.15  «МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. РЕНАТА ЛИТВИНОВА». Ведущий - Виталий Вульф
0.15  Вести +
0.35  «ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ»
1.05  Синемания
1.40  Дорожный патруль
1.55  х/ф «МОГУЧИЙ ВЕТЕР»
3.20  «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
4.40 Вести. Дежурная часть

ВТОРНИК, 13 МАРТА

5.00  Доброе утро, Россия!
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза
8.45  «ПРОКЛЯТИЕ КЛАНА ОНАССИСОВ»
9.45  Вести. Дежурная часть
10.00  т/с «ПРИИСК»
11.00  Вести
11.30  Вести-Пенза
11.50  т/с «ПРИИСК»
12.50  «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Ток-шоу с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер
13.40  Вести. Дежурная часть
14.00  Вести
14.20  Вести-Пенза
14.40  Суд идет
16.00  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.40  Вести-Пенза
17.00  Вести
17.10  т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.05  т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»
19.00  т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
20.00  Вести
20.45  Вести-Пенза
21.05  Спокойной ночи, малыши!
21.15  т/с «ПРИИСК»
23.15  «АМЕРИКА-МАМА. ДЕТИ НА ЭКСПОРТ»
0.15  Вести +
0.35  х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
2.55  Дорожный патруль
3.10  т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.55  т/с «АНДЕРСОНВИЛЛЬ»
4.30 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке

СРЕДА, 14 МАРТА

5.00  Доброе утро, Россия!
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза
8.45  «ТАЙНЫ БОЛЛИВУДА»
9.45  Вести. Дежурная часть
10.00  т/с «ПРИИСК»
11.00  Вести
11.30  Вести-Пенза
11.50  т/с «ПРИИСК»
12.50  «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Ток-шоу с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер
13.40  Вести. Дежурная часть
14.00  Вести
14.20  Вести-Пенза
14.40  Суд идет
16.00  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.40  Вести-Пенза
17.00  Вести
17.10  т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.05  т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»
19.00  т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
20.00  Вести
20.45  Вести-Пенза
21.05  Спокойной ночи, малыши!
21.15  т/с «ПРИИСК»
23.15  «НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ. ПРИБАЛТИКА»
0.15  Вести +
0.35  х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
2.25  Дорожный патруль
2.45  т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.30  т/с «АНДЕРСОНВИЛЛЬ»
4.10  «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
4.40 Вести. Дежурная часть

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА

5.00  Доброе утро, Россия!
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза
8.45  «ЕЛИСЕЕВСКИЙ». КАЗНИТЬ. НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
9.45  Вести. Дежурная часть
10.00  т/с «ПРИИСК»
11.00  Вести
11.30  Вести-Пенза
11.50  т/с «ПРИИСК»
12.50  «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Ток-шоу с Владимиром Молчановым и Ликой Кремер
13.40  Вести. Дежурная часть
14.00  Вести
14.20  Вести-Пенза
14.40  Суд идет
16.00  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.40  Вести-Пенза
17.00  Вести
17.10  т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.05  т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»
19.00  т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
20.00  Вести
20.45  Вести-Пенза
21.05  Спокойной ночи, малыши!
21.15  т/с «ПРИИСК»
23.15  «ЖИЗНЬ НЕЛЕГКА... СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ»
0.15  Вести +
0.35  Зеркало
0.50  х/ф «ГОЛОВОЙ О СТЕНУ»
3.15  Дорожный патруль
3.30  т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
4.15 т/с «АНДЕРСОНВИЛЛЬ»

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА

5.00  Доброе утро, Россия!
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести-Пенза
8.45  «МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. МИХАИЛ ЖАРОВ». Ведущий - Виталий Вульф
9.45  Мусульмане
10.00  т/с «ПРИИСК»
11.00  Вести
11.30  Вести-ПФО
11.50  т/с «ПРИИСК»
12.55  «ГОРОДОК». Дайджест.
13.25  Вся Россия
13.40  Вести. Дежурная часть
14.00  Вести
14.20  Вести-Пенза
14.40  Суд идет
16.00  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.40  Вести-Пенза
17.00  Вести
17.10  т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.05  т/с «ТАНГО ВТРОЕМ»
19.00  т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
20.00  Вести
20.45  Вести-Пенза
21.05  Спокойной ночи, малыши!
21.15  «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО. ТЕАТР ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА»
23.20  х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»
1.50  х/ф «СМЕРЧ»
4.10  Дорожный патруль
4.20  Горячая десятка
5.15 т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

СУББОТА, 17 МАРТА

6.00  Доброе утро, Россия!
8.00  Вести
8.10  Вести-Москва
8.20  «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА» Александра Сладкова
8.40  Утренняя почта
9.10  Субботник
9.50  Вокруг света
10.45  «СЕКРЕТ УСПЕХА». Результаты голосования
11.00  Вести
11.10  Вести-Москва
11.20  «СТО К ОДНОМУ». Телеигра
12.15  Аншлаг и Компания
13.15  Клуб сенаторов
14.00  Вести
14.20  х/ф «НАГРАДИТЬ»
16.00  «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС». Ток-шоу Дмитрия Киселева
17.00  Вести
17.20  Вести-Пенза. События недели
18.00  Субботний вечер
20.00  Вести
20.15  Музыкальный конкурс «СЕКРЕТ УСПЕХА»
21.20  х/ф «ВАКЦИНА»
23.15  х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ»
1.15  х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ»
3.50  х/ф «ИСТОРИЯ ВЕНДЕЛА БЕЙКЕРА»
5.20 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА

5.50  х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
7.30  Студия «ЗДОРОВЬЕ»
8.00  Вести
8.10  Вести-Москва
8.20  Сельский час
8.50  Диалоги о животных
9.25  х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
11.00  Вести
11.10  Вести-Москва
11.20  «ГОРОДОК». Дайджест.
11.50  Сам себе режиссер
12.45  «СМЕХОПАНОРАМА» Евгения Петросяна
13.15  Парламентский час
14.00  Вести
14.20  «ФИТИЛЬ № 124». Сатирический тележурнал
15.10  Вести. Дежурная часть
15.40  х/ф «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16.10  «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ».
18.00  Александр Галибин, Анна Ковальчук и Олег Басилашвили в телевизионной экранизации романа Михаила Булгакова «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
20.00  Вести недели
21.00  Специальный корреспондент
21.25  х/ф «ЧАС ПИК»
23.40  х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
2.20  х/ф «ДОХЛАЯ РЫБА»
4.10 т/с «ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ»
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