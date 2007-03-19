ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА "СПОРТ" С 19 ПО 25 МАРТА 2007 ГОДА ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА 4.55, 11.20 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло. Женщины. Россия - Германия

6.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины

7.00, 9.15, 12.30, 17.25, 0.15 Вести-спорт

7.10, 14.15 Футбол. Премьер-лига

9.20 Вести-спорт. Местное время

9.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финал

11.00, 1.30 Рыбалка с Радзишевским

12.40 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финал

16.15, 22.00 Футбол России

17.35 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки. Финалы

21.00 Неделя спорта

23.10 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Чемпионат России-2006

0.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии

1.45 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Комбинация. Финал

3.50 Триатлон. Кубок мира. Масс-старт ВТОРНИК, 20 МАРТА 5.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии

6.00, 8.15, 21.25 Фигурное катание. Чемпионат мира

7.00, 9.55, 12.30, 18.15, 21.15, 23.55 Вести-спорт

7.10, 15.00 Неделя спорта

10.05 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло. Мужчины. Россия - Греция

11.20 Футбол России

12.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары

16.05, 18.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 финала

18.20 «НА ВСЕХ ПАРУСАХ». Key West-2007

23.35 Чемпионат мира по водным видам спорта. Открытая вода. Женщины. 10 км

0.05 Конный спорт. Джигитовка. Верхом и с оружием

0.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло. Женщины. Россия - Китай

2.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м. 1/2 финала

3.20 «ЛЕТОПИСЬ СПОРТА». Три Олимпиады Ирины Родниной

3.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. 1/2 финала



СРЕДА, 21 МАРТА 5.35, 7.10, 10.35 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины

7.00, 9.10, 12.15, 21.15, 0.00 Вести-спорт

8.40 «СБОРНАЯ РОССИИ». Ольга Завьялова

9.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м. Финал

12.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Финал

13.45 Путь Дракона

14.20, 2.10 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Произвольная программа

17.00 «ДИНАМО-ЯНТАРЬ» – «ФАКЕЛ». Волейбол. Чемпионат России. Мужчины

18.55, 0.05 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 финала

21.30 «ДИНАМО» – «БЕНЕТТОН». Баскетбол. Евролига. Мужчины

23.40 Чемпионат мира по водным видам спорта. Открытая вода. Мужчины. 10 км

4.25 «НА ВСЕХ ПАРУСАХ». Key West-2007 ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА 5.00 «ДИНАМО» – «БЕНЕТТОН». Баскетбол. Евролига. Мужчины

7.00, 9.20, 17.40, 21.55, 0.10 Вести-спорт

7.15, 15.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Оригинальный танец

9.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло. Мужчины. Россия - Испания

10.30 Путь Дракона

11.00, 19.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная программа

14.30 «ЛЕТОПИСЬ СПОРТА». Три Олимпиады Ирины Родниной

17.10, 0.15 Точка отрыва

17.50, 0.45 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Произвольная программа. Финал

22.10 «ПАРТИЗАН» – «ЦСКА». Баскетбол. Евролига. Мужчины

1.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. 1/2 финала

3.00 «СБОРНАЯ РОССИИ». Ольга Завьялова

3.35 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло. Женщины. Россия – Испания ПЯТНИЦА, 23 МАРТА 4.45, 13.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Короткая программа

6.45, 13.10, 17.35, 21.15, 23.40 Вести-спорт

7.00, 23.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. Произвольный танец

11.15 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. Финал

12.20 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло. Женщины. Россия - Испания

15.50, 3.20 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Финал

17.45 Рыбалка с Радзишевским

18.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал

18.55, 21.30 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 финала

21.25 Вести-спорт. Местное время

2.15 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло. Мужчины. Россия – Китай СУББОТА, 24 МАРТА 4.50 «ПАРТИЗАН» – «ЦСКА». Баскетбол. Евролига. Мужчины

7.00, 8.55, 12.25, 16.40, 21.20, 1.05 Вести-спорт

7.10 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Финалы

9.05, 21.35 Вести-спорт. Местное время

9.10 «ЛЕТОПИСЬ СПОРТА». Золотая эра советского плавания

9.45 Точка отрыва

10.15 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Чемпионат России-2006. Финал

11.20 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло. Мужчины. Россия - Китай

12.35, 23.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины.

15.30 «НА ВСЕХ ПАРУСАХ». Key West-2007

16.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

16.55, 19.10, 1.30 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 финала

21.40 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа. Финал

1.10 Чемпионат мира по водным видам спорта. Открытая вода. Женщины. 25 км

3.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 финала ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА 5.55, 7.10 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. 1/2 финала

7.00, 9.00, 12.45, 17.40, 21.00, 23.40 Вести-спорт

8.05 «СБОРНАЯ РОССИИ». Игорь Андреев

8.40 «БИНГО МИЛЛИОН». Результаты розыгрыша

9.10, 21.15 Вести-спорт. Местное время

9.15 Страна спортивная

9.45, 19.50 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал

11.00, 1.20 Вольная борьба. Кубок мира. Мужчины. Финалы

12.55, 21.20 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы

15.05 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Финал

16.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 финала

17.55, 2.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала

23.45 Чемпионат мира по водным видам спорта. Открытая вода. Мужчины. 25 км

0.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло. Женщины

