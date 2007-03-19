ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА "СПОРТ" С 12 ПО 18 МАРТА 2007 ГОДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА

4.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала

7.00, 9.00, 13.00, 17.35, 0.30 Вести-спорт

7.10 «ЗАРЕЧЬЕ-ОДИНЦОВО» - «ДИНАМО». Волейбол. Чемпионат России. Женщины

9.10 Вести-спорт. Местное время

9.15, 19.10, 22.20 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала

11.20 Бильярд. Гран-при городов Евразии. «КУБОК РИГИ»

13.05 «ДИНАМО» - «ЗСК-ГАЗПРОМ». Волейбол. Чемпионат России. Мужчины

14.35, 3.20 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины

16.35 Рыбалка с Радзишевским

16.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала. 1-й период

17.45 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала. 2-й и 3-й периоды

21.20 Неделя спорта

0.40 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. «РАЛЛИ МЕКСИКИ»

1.45 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины

ВТОРНИК, 13 МАРТА

5.05, 14.15, 1.40 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала

7.00, 9.25, 13.00, 17.40, 21.30, 0.30 Вести-спорт

7.10, 13.10 Неделя спорта

8.10 Шорт-трек. Чемпионат мира

9.35 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях

11.40 Бильярд. Гран-при городов Евразии. «КУБОК РИГИ»

16.30 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Чемпионат России-2006

17.55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. «ЦСКА» - УГМК

19.45, 21.40, 0.40 Биатлон. Кубок мира

3.50 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. «РАЛЛИ МЕКСИКИ»

СРЕДА, 14 МАРТА

5.00 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. «ЦСКА» - УГМК

7.00, 9.00, 13.00, 17.15, 22.10, 0.45 Вести-спорт

7.10 «ЛЕТОПИСЬ СПОРТА». Создание «КЛУБА ГРИГОРИЯ ФЕДОТОВА»

7.45 Шорт-трек. Чемпионат мира

9.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях

11.00 Бильярд. Гран-при городов Евразии. «КУБОК РИГИ»

13.05 Путь Дракона

13.40 Художественная гимнастика. Гран-при

14.55, 17.25, 0.50 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала

19.45 Рыбалка с Радзишевским

20.00 «ЦСКА» - «ОЛИМПИАКОС». Баскетбол. Евролига. Мужчины

22.40 «ВЕРДЕР» - «СЕЛЬТА». Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА

4.50 «ВЕРДЕР» - «СЕЛЬТА». Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала

7.00, 9.00, 12.10, 17.30, 21.15, 0.40 Вести-спорт

7.15 Путь Дракона

7.45 Шорт-трек. Чемпионат мира

9.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях

10.10 Бильярд. Гран-при городов Евразии. «КУБОК РИГИ»

12.20, 21.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины

14.15, 2.55 III зимняя Спартакиада учащихся России-2007. Фигурное катание

15.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины

17.45, 4.15 «СБОРНАЯ РОССИИ». Юлия Чиженко

18.15 Точка отрыва

18.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала

22.40 «УНИКАХА» - «ДИНАМО». Баскетбол. Евролига. Мужчины

0.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала.

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА

4.55 «ЦСКА» - «ОЛИМПИАКОС». Баскетбол. Евролига. Мужчины

7.00, 9.00, 13.00, 17.40, 21.55, 0.35 Вести-спорт

7.10, 13.05 Точка отрыва

7.50 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Чемпионат России-2006

9.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях

11.05 Бильярд. Гран-при городов Евразии. «КУБОК РИГИ»

13.35 «УНИКАХА» - «ДИНАМО». Баскетбол. Евролига. Мужчины

15.40, 2.55 III зимняя Спартакиада учащихся России-2007. Фигурное катание

17.55, 0.45 «ИСКРА» - «ДИНАМО-ЯНТАРЬ». Волейбол. Чемпионат России. Мужчины

19.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала

22.05 Вести-спорт. Местное время

22.10 Рыбалка с Радзишевским

22.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.

СУББОТА, 17 МАРТА

4.55 «УНИКАХА» - «ДИНАМО». Баскетбол. Евролига. Мужчины

7.00, 9.00, 12.50, 16.40, 21.55, 0.35 Вести-спорт

7.10 Художественная гимнастика. Международный турнир «BABY СUP»

8.05 Художественная гимнастика. Гран-при. Показательные выступления

9.10, 22.10 Вести-спорт. Местное время

9.15 «ЛЕТОПИСЬ СПОРТА». Три Олимпиады Ирины Родниной

9.50, 2.50 III зимняя Спартакиада учащихся России-2007. Хоккей. Финал

11.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины

12.55 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Чемпионат России-2006

14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины

14.55 Чемпионат мира по водным видам спорта

16.55, 0.40 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала

19.15 «ЧЕЛСИ» - «ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД». Футбол. Чемпионат Англии

21.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

22.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА

4.55 «ЧЕЛСИ» - «ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД». Футбол. Чемпионат Англии

7.00, 9.00, 12.10, 15.40, 22.05, 1.55 Вести-спорт

7.10 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа

8.40 «БИНГО МИЛЛИОН». Результаты розыгрыша

9.10, 22.20 Вести-спорт. Местное время

9.15 Страна спортивная

9.45 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. «РАЛЛИ МЕКСИКИ»

10.55, 23.50 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Комбинация. Финал

12.20, 20.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины

13.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Комбинация. Финал. Трансляции из Австралии

14.35, 22.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины

15.55, 4.05 «СБОРНАЯ РОССИИ». Ольга Завьялова

16.30 «АСТОН ВИЛЛА» - «ЛИВЕРПУЛЬ». Футбол. Чемпионат Англии

18.35 Чемпионат мира по водным видам спорта. Открытая вода. 5 км

18.55, 2.00 «ДИНАМО» - «ДИНАМО». Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.