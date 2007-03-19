ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "РАДИО РОССИИ" С 19 ПО 25 МАРТА 2007 ГОДА Ежедневно: 'Вести'

0.00; 1.00; 2.00(пн,вс); 3.00; 4.00; 5.00; 6.00(сб,вс); 7.00; 8.00; 9.00

10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00

19.00; 20.00; 21.00; 22.00(сб,вс); 23.00 ПОHЕДЕЛЬHИК, 19 МАРТА 0.10 'Новость завтрашнего дня'

1.10 ; 13.10 'Были на виниле'

1.30 Слушай, солдат. с А.Маршалом

2.10 'Путешествие в Эрмитаж'

2.30 ; 06.30 Дорогая передача. Концерт по заявкам

3.10 Бесконечное приближение. Ведущий М.Митропольский

4.10 'В нашу гавань заходили корабли'

5.10 Музыка на 'Радио России'

5.15 Своя земля. Для сельских радиослушателей

5.30 ; 17.30 'Фестивали, конкурсы, премьеры'

6.00 ; 14.10; 22.00 'Этот день: события и мнения'

7.10 -10.00 'Взлетная полоса'

10.10 'Этот безумный мир'

10.30 Персона грата. Программа В.Ушканова

11.10 'Планета здоровья'

11.35 'Ваш адвокат'

11.40 ; 15.10 Здравствуйте. Передача о медицине

12.10 'Стань журналистом'. Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова

12.30 От первого лица. Программа Н.Бехтиной

13.30 'Завтра в мире'

14.30 Особое мнение. Ток-шоу. Ведущий И.Гмыза

15.20 'Богач, бедняк, благотворитель'

15.30 'Домашняя академия'

16.10 'Национальная безопасность'

16.30 Словесный портрет. Ведущий В.Борецкий

17.10 Хочу все знать. Радиожурнал

18.10 'Многосерийный радиоспектакль'. Ю.Никитин. Трое из Леса. Серия 1-я

18.30 Стадион с И.Родниной

19.10 'XXI век - Новое поколение'

20.10 Мир. Человек. Слово. 'Религиозная энциклопедия'

20.25 Звездные сказки. Русские народные сказки читает М Ситтель

20.30 Для старшеклассников: Молодцы.. Спортивная программа

21.10 'Рок-прицел'

22.30 'Антология русского рассказа'. А.П.Чехов. Ионыч Премьера радиоспектакля. Часть 1-я

23.10 'Серебряные нити' ВТОРHИК, 20 МАРТА 0.10 'Новость завтрашнего дня'

1.10 'Были на виниле'

1.30 Виват, маэстро.. А.Бородин

2.00 ; 06.00; 14.10; 22.00 'Этот день: события и мнения'

2.30 ; 06.30 Дорогая передача. Концерт по заявкам

3.10 ; 23.10 'Серебряные нити'

4.10 Когда не хватает джаза. Ведущий А.Колосов

5.10 Музыка на 'Радио России'

5.15 Своя земля. Для сельских радиослушателей

5.30 ; 17.30 'Саунд-трек'

7.10 -10.00 'Взлетная полоса'

10.10 'Этот безумный мир'

10.30 Персона грата. Программа В.Ушканова

11.10 Здравствуйте. Передача о медицине

11.30 ; 15.30 'Домашняя академия'

12.10 'Стань журналистом'. Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова

12.30 От первого лица. Программа Н.Бехтиной

13.10 'Шедевры, шлягеры, хиты'

13.30 Детский вопрос. Семейный радиожурнал

14.30 Особое мнение. Ток-шоу. Ведущий И.Гмыза

15.10 Облака. Передача о проблемах мест лишения свободы

16.10 'Национальная безопасность'

16.30 Словесный портрет. Ведущий В.Борецкий

17.10 Хочу все знать. Радиожурнал

18.10 'Многосерийный радиоспектакль'. Ю.Никитин. Трое из Леса. Серия 2-я

18.30 'Отзвуки театра с А.Калягиным'

19.10 'XXI век - Новое поколение'

20.10 Вокруг света. Радиоверсия

20.25 Звездные сказки. Русские народные сказки читает М Ситтель

20.30 Для старшеклассников: Уникум, или Теория невероятностей. О загадках и тайнах

21.10 Новости культуры Беларуси

21.30 От 'Меридиана' на Восток. Программа об авторской песне

22.30 'Антология русского рассказа'. А.П.Чехов. Ионыч Премьера радиоспектакля. Часть 2-я СРЕДА, 21 МАРТА 0.10 'Новость завтрашнего дня'

1.10 'Были на виниле'

1.30 ; 21.30 'Мюзик-холл'

2.00 ; 06.00; 14.10; 22.00 'Этот день: события и мнения'

2.30 ; 06.30 Дорогая передача. Концерт по заявкам

3.10 ; 23.10 'Серебряные нити'

4.10 'Доктор Блюз'

5.10 ; 11.30; 17.45 Музыка на 'Радио России'

5.15 Своя земля. Для сельских радиослушателей

5.30 От 'Меридиана' на Восток. Программа об авторской песне

7.10 -10.00 'Взлетная полоса'

10.10 'Этот безумный мир'

10.30 Персона грата. Программа В.Ушканова

11.10 ; 15.10 Здравствуйте. Передача о медицине

11.20 'Ваш адвокат'

11.40 Вокруг света. Радиоверсия

12.10 'Стань журналистом'. Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова

12.30 От первого лица. Программа Н.Бехтиной

13.10 Шуршалочка. Музыкальная программа

13.30 'Планета здоровья'

14.30 Особое мнение. Ток-шоу. Ведущий И.Гмыза

15.30 'Домашняя академия'

16.10 'Национальная безопасность'

16.30 Словесный портрет. Ведущий В.Борецкий

17.10 Хочу все знать. Радиожурнал

17.30 Поиск. Об истории и сегодняшнем дне отечественной науки и техники

18.10 'Многосерийный радиоспектакль'. Ю.Никитин. Трое из Леса. Серия 3-я

18.30 О животных с И.Затевахиным

19.10 'XXI век - Новое поколение'

20.10 Мир. Человек. Слово. 'История христианской церкви'

20.25 Звездные сказки. Русские народные сказки читает М Ситтель

20.30 'Детскотека'

21.10 Причалы. Историческая программа

22.30 'Антология русского рассказа'. А.П.Чехов. Ионыч Премьера радиоспектакля. Часть 3-я, заключительная ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА 0.10 'Новость завтрашнего дня'

1.10 'Были на виниле'

1.30 ; 13.30 'Неизвестная планета'

2.00 ; 06.00; 14.10; 22.00 'Этот день: события и мнения'

2.30 ; 06.30 Дорогая передача. Концерт по заявкам

3.10 ; 23.10 'Серебряные нити'

4.10 Аэростат. Программа Б.Гребенщикова

5.10 Музыка на 'Радио России'

5.15 Своя земля. Для сельских радиослушателей

5.30 На завалинке. Программа о народном творчестве

7.10 -10.00 'Взлетная полоса'

10.10 'Этот безумный мир'

10.30 Персона грата. Программа В.Ушканова

11.10 ; 15.10 Здравствуйте. Передача о медицине

11.20 'Ваш адвокат'

11.30 ; 15.30 'Домашняя академия'

12.10 'Стань журналистом'. Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова

12.30 От первого лица. Программа Н.Бехтиной

13.10 Как это по-русски?. Передача о правильной речи

14.30 Особое мнение. Ток-шоу. Ведущий И.Гмыза

16.10 'Национальная безопасность'

16.30 Словесный портрет. Ведущий В.Борецкий

17.10 Хочу все знать. Радиожурнал

17.30 БритМаг. Радиожурнал о жизни в Великобритании

18.10 'Многосерийный радиоспектакль'. Ю.Никитин. Трое из Леса. Серия 4-я

18.30 Шинель. Программа А.Сладкова

19.10 'XXI век - Новое поколение'

20.10 'Все об исламе'

20.25 Звездные сказки. Русские народные сказки читает М Ситтель

20.30 Ветер перемен. Международный детский литературный фестиваль в Артеке

21.10 Восьмая нота. Программа Д.Добрынина

22.30 'Антология русского рассказа'. Н.Лесков. На краю света. Премьера радиоспектакля. Часть 1-я ПЯТHИЦА, 23 МАРТА 0.10 'Новость завтрашнего дня'

1.10 ; 13.10 'Были на виниле'

1.30 Частная коллекция. Современная культура в лицах

2.00 ; 06.00; 14.10; 22.00 'Этот день: события и мнения'

2.30 ; 06.30 Дорогая передача. Концерт по заявкам

3.10 ; 23.10 'Серебряные нити'

4.10 Хождение за три моря. Музыка пяти континентов

4.30 'Саунд-трек'

5.10 Музыка на 'Радио России'

5.15 Своя земля. Для сельских радиослушателей

5.30 'Неизвестная планета'

7.10 -10.00 'Взлетная полоса'

10.10 'Этот безумный мир'

10.30 Персона грата. Программа В.Ушканова

11.10 Здравствуйте. Передача о медицине

11.20 'Ваш адвокат'

11.30 ; 15.30 'Домашняя академия'

12.10 'Стань журналистом'. Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова

12.30 От первого лица. Программа Н.Бехтиной

13.30 Взгляните на портрет. О.Андровская

14.30 Особое мнение. Ток-шоу. Ведущий И.Гмыза

15.10 'С русского на русский, или Кстати сказать'

16.10 'Национальная безопасность'

16.30 Словесный портрет. Ведущий В.Борецкий

17.10 Хочу все знать. Радиожурнал

17.30 Союз. Информационно-аналитический журнал

18.10 'Многосерийный радиоспектакль'. Ю.Никитин. Трое из Леса. Серия 5-я

18.30 Мой серебряный шар с В.Вульфом

19.10 'XXI век - Новое поколение'

20.10 Мир. Человек. Слово. 'Паломник'

20.25 Звездные сказки. Русские народные сказки читает М Ситтель

20.30 'Пароль: Никколо Паганини'

21.10 'В нашу гавань заходили корабли'

22.30 'Антология русского рассказа'. Н.Лесков. На краю света. Премьера радиоспектакля. Часть 2-я СУББОТА, 24 МАРТА 0.10 'Новость завтрашнего дня'

1.10 Когда не хватает джаза. Ведущий А.Колосов

2.00 'Этот день: события и мнения'

2.30 'Мюзик-холл'

3.10 'Серебряные нити'

4.10 Бесконечное приближение. Ведущий М.Митропольский

5.10 Здравствуй, добрый человек. Концерт по заявкам

6.10 'Послушайте.'

6.30 West-end. Новости культуры

7.10 Универсад. Программа для садоводов

7.30 На завалинке. Программа о народном творчестве

8.10 'Этот безумный мир'

8.30 'Когда папа был маленьким'

9.15 Тайная война. Из истории отечественных спецслужб

9.30 'П.Слободкин. Беседы о настоящем'

10.10 'Русский музей'

10.30 Слушай, солдат. с А.Маршалом

11.10 Детский остров. 'Колобок и два жирафа'

12.10 Диалоги о культуре. Обзор событий культурной жизни

13.10 'Посоветуйте, доктор.'

14.10 А.Дементьев: виражи времени. Авторская программа

15.10 Специальный репортаж Л.Варебруса с ткацкой мануфактуры в Павловском Посаде

15.30 Национальный акцент. Программа М.Лянге

16.10 История любви. Часть 1-я

16.30 'Новая библиотека'

17.10 Музыка на 'Радио России'

17.20 'Деловой клуб'

17.30 Для старшеклассников: Квадраслов. Радиоигра

18.10 Очная ставка с О.Вакуловским

19.10 'Парламентская неделя'

19.25 Новое место жительства. О вынужденных переселенцах

19.35 Высокое напряжение. Музыкальная программа

20.10 Канал 'Невский проспект'

21.10 Встреча с песней. Программа В.Татарского

22.10 'Европейский проект'

22.30 Частная коллекция. Современная культура в лицах

23.10 'Без грима' ВОСКРЕСЕHЬЕ, 25 МАРТА 0.10 'Новость завтрашнего дня'

1.10 'Доктор Блюз'

2.00 ВНИМАНИЕ. В связи с переходом на весенне-летнее время стрелки часов в 2.00(время московское) переводятся на 1час вперед

3.10 Встреча с песней. Программа В.Татарского

4.10 Экзотика. Музыкальная программа А.Борисова

5.10 Здравствуй, добрый человек. Концерт по заявкам

6.10 'Послушайте.'

6.30 Высокое напряжение. Музыкальная программа

7.10 Универсад. Программа для садоводов

7.30 Слушай, солдат. с А.Маршалом

8.10 ; 15.40 Кумиры оперной сцены

8.30 'Детский остров'. Как курица лапой. Передача для фантазеров, лгунишек и волшебников

9.10 ; 10.15 Музыка на 'Радио России'

9.30 Здоровье с Е.Малышевой

10.30 О животных с И.Затевахиным

11.10 Я - детектив. Кримиинальные радиокомиксы

11.30 'Отзвуки театра с А.Калягиным'

12.10 'Калина красная'

13.10 Аэростат. Программа Б.Гребенщикова

14.10 Поговорим с М.Веллером

15.10 Игорный дом. Антология юмористического рассказа

16.10 История любви. Часть 2-я

16.30 Курьезы на бис. Музыкальная викторина

17.10 'Национальная безопасность'

18.10 Книговорот. О книгах новых, забытых, любимых и разных

18.30 Мир. Человек. Слово. 'Пастырские беседы'

19.10 Народы России. Радиожурнал

19.20 'Паралимпик-экспресс'

19.30 Стадион с И.Родниной

20.10 'Театр у вас дома'. Т.Москвина. Па-де-де. Премьера радиоспектакля

21.10 Фигаро здесь, Фигаро там. Арт-марафон

22.10 'Без политики'

23.10 С доставкой на дом. Концерт по заявкам

