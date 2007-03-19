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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "РАДИО РОССИИ" С 19 ПО 25 МАРТА 2007 ГОДА
Ежедневно:
'Вести'
0.00; 1.00; 2.00(пн,вс); 3.00; 4.00; 5.00; 6.00(сб,вс); 7.00; 8.00; 9.00
10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00
19.00; 20.00; 21.00; 22.00(сб,вс); 23.00
ПОHЕДЕЛЬHИК, 19 МАРТА
0.10 'Новость завтрашнего дня'
1.10 ; 13.10 'Были на виниле'
1.30 Слушай, солдат. с А.Маршалом
2.10 'Путешествие в Эрмитаж'
2.30 ; 06.30 Дорогая передача. Концерт по заявкам
3.10 Бесконечное приближение. Ведущий М.Митропольский
4.10 'В нашу гавань заходили корабли'
5.10 Музыка на 'Радио России'
5.15 Своя земля. Для сельских радиослушателей
5.30 ; 17.30 'Фестивали, конкурсы, премьеры'
6.00 ; 14.10; 22.00 'Этот день: события и мнения'
7.10 -10.00 'Взлетная полоса'
10.10 'Этот безумный мир'
10.30 Персона грата. Программа В.Ушканова
11.10 'Планета здоровья'
11.35 'Ваш адвокат'
11.40 ; 15.10 Здравствуйте. Передача о медицине
12.10 'Стань журналистом'. Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова
12.30 От первого лица. Программа Н.Бехтиной
13.30 'Завтра в мире'
14.30 Особое мнение. Ток-шоу. Ведущий И.Гмыза
15.20 'Богач, бедняк, благотворитель'
15.30 'Домашняя академия'
16.10 'Национальная безопасность'
16.30 Словесный портрет. Ведущий В.Борецкий
17.10 Хочу все знать. Радиожурнал
18.10 'Многосерийный радиоспектакль'. Ю.Никитин. Трое из Леса. Серия 1-я
18.30 Стадион с И.Родниной
19.10 'XXI век - Новое поколение'
20.10 Мир. Человек. Слово. 'Религиозная энциклопедия'
20.25 Звездные сказки. Русские народные сказки читает М Ситтель
20.30 Для старшеклассников: Молодцы.. Спортивная программа
21.10 'Рок-прицел'
22.30 'Антология русского рассказа'. А.П.Чехов. Ионыч Премьера радиоспектакля. Часть 1-я
23.10 'Серебряные нити'
ВТОРHИК, 20 МАРТА
0.10 'Новость завтрашнего дня'
1.10 'Были на виниле'
1.30 Виват, маэстро.. А.Бородин
2.00 ; 06.00; 14.10; 22.00 'Этот день: события и мнения'
2.30 ; 06.30 Дорогая передача. Концерт по заявкам
3.10 ; 23.10 'Серебряные нити'
4.10 Когда не хватает джаза. Ведущий А.Колосов
5.10 Музыка на 'Радио России'
5.15 Своя земля. Для сельских радиослушателей
5.30 ; 17.30 'Саунд-трек'
7.10 -10.00 'Взлетная полоса'
10.10 'Этот безумный мир'
10.30 Персона грата. Программа В.Ушканова
11.10 Здравствуйте. Передача о медицине
11.30 ; 15.30 'Домашняя академия'
12.10 'Стань журналистом'. Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова
12.30 От первого лица. Программа Н.Бехтиной
13.10 'Шедевры, шлягеры, хиты'
13.30 Детский вопрос. Семейный радиожурнал
14.30 Особое мнение. Ток-шоу. Ведущий И.Гмыза
15.10 Облака. Передача о проблемах мест лишения свободы
16.10 'Национальная безопасность'
16.30 Словесный портрет. Ведущий В.Борецкий
17.10 Хочу все знать. Радиожурнал
18.10 'Многосерийный радиоспектакль'. Ю.Никитин. Трое из Леса. Серия 2-я
18.30 'Отзвуки театра с А.Калягиным'
19.10 'XXI век - Новое поколение'
20.10 Вокруг света. Радиоверсия
20.25 Звездные сказки. Русские народные сказки читает М Ситтель
20.30 Для старшеклассников: Уникум, или Теория невероятностей. О загадках и тайнах
21.10 Новости культуры Беларуси
21.30 От 'Меридиана' на Восток. Программа об авторской песне
22.30 'Антология русского рассказа'. А.П.Чехов. Ионыч Премьера радиоспектакля. Часть 2-я
СРЕДА, 21 МАРТА
0.10 'Новость завтрашнего дня'
1.10 'Были на виниле'
1.30 ; 21.30 'Мюзик-холл'
2.00 ; 06.00; 14.10; 22.00 'Этот день: события и мнения'
2.30 ; 06.30 Дорогая передача. Концерт по заявкам
3.10 ; 23.10 'Серебряные нити'
4.10 'Доктор Блюз'
5.10 ; 11.30; 17.45 Музыка на 'Радио России'
5.15 Своя земля. Для сельских радиослушателей
5.30 От 'Меридиана' на Восток. Программа об авторской песне
7.10 -10.00 'Взлетная полоса'
10.10 'Этот безумный мир'
10.30 Персона грата. Программа В.Ушканова
11.10 ; 15.10 Здравствуйте. Передача о медицине
11.20 'Ваш адвокат'
11.40 Вокруг света. Радиоверсия
12.10 'Стань журналистом'. Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова
12.30 От первого лица. Программа Н.Бехтиной
13.10 Шуршалочка. Музыкальная программа
13.30 'Планета здоровья'
14.30 Особое мнение. Ток-шоу. Ведущий И.Гмыза
15.30 'Домашняя академия'
16.10 'Национальная безопасность'
16.30 Словесный портрет. Ведущий В.Борецкий
17.10 Хочу все знать. Радиожурнал
17.30 Поиск. Об истории и сегодняшнем дне отечественной науки и техники
18.10 'Многосерийный радиоспектакль'. Ю.Никитин. Трое из Леса. Серия 3-я
18.30 О животных с И.Затевахиным
19.10 'XXI век - Новое поколение'
20.10 Мир. Человек. Слово. 'История христианской церкви'
20.25 Звездные сказки. Русские народные сказки читает М Ситтель
20.30 'Детскотека'
21.10 Причалы. Историческая программа
22.30 'Антология русского рассказа'. А.П.Чехов. Ионыч Премьера радиоспектакля. Часть 3-я, заключительная
ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА
0.10 'Новость завтрашнего дня'
1.10 'Были на виниле'
1.30 ; 13.30 'Неизвестная планета'
2.00 ; 06.00; 14.10; 22.00 'Этот день: события и мнения'
2.30 ; 06.30 Дорогая передача. Концерт по заявкам
3.10 ; 23.10 'Серебряные нити'
4.10 Аэростат. Программа Б.Гребенщикова
5.10 Музыка на 'Радио России'
5.15 Своя земля. Для сельских радиослушателей
5.30 На завалинке. Программа о народном творчестве
7.10 -10.00 'Взлетная полоса'
10.10 'Этот безумный мир'
10.30 Персона грата. Программа В.Ушканова
11.10 ; 15.10 Здравствуйте. Передача о медицине
11.20 'Ваш адвокат'
11.30 ; 15.30 'Домашняя академия'
12.10 'Стань журналистом'. Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова
12.30 От первого лица. Программа Н.Бехтиной
13.10 Как это по-русски?. Передача о правильной речи
14.30 Особое мнение. Ток-шоу. Ведущий И.Гмыза
16.10 'Национальная безопасность'
16.30 Словесный портрет. Ведущий В.Борецкий
17.10 Хочу все знать. Радиожурнал
17.30 БритМаг. Радиожурнал о жизни в Великобритании
18.10 'Многосерийный радиоспектакль'. Ю.Никитин. Трое из Леса. Серия 4-я
18.30 Шинель. Программа А.Сладкова
19.10 'XXI век - Новое поколение'
20.10 'Все об исламе'
20.25 Звездные сказки. Русские народные сказки читает М Ситтель
20.30 Ветер перемен. Международный детский литературный фестиваль в Артеке
21.10 Восьмая нота. Программа Д.Добрынина
22.30 'Антология русского рассказа'. Н.Лесков. На краю света. Премьера радиоспектакля. Часть 1-я
ПЯТHИЦА, 23 МАРТА
0.10 'Новость завтрашнего дня'
1.10 ; 13.10 'Были на виниле'
1.30 Частная коллекция. Современная культура в лицах
2.00 ; 06.00; 14.10; 22.00 'Этот день: события и мнения'
2.30 ; 06.30 Дорогая передача. Концерт по заявкам
3.10 ; 23.10 'Серебряные нити'
4.10 Хождение за три моря. Музыка пяти континентов
4.30 'Саунд-трек'
5.10 Музыка на 'Радио России'
5.15 Своя земля. Для сельских радиослушателей
5.30 'Неизвестная планета'
7.10 -10.00 'Взлетная полоса'
10.10 'Этот безумный мир'
10.30 Персона грата. Программа В.Ушканова
11.10 Здравствуйте. Передача о медицине
11.20 'Ваш адвокат'
11.30 ; 15.30 'Домашняя академия'
12.10 'Стань журналистом'. Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова
12.30 От первого лица. Программа Н.Бехтиной
13.30 Взгляните на портрет. О.Андровская
14.30 Особое мнение. Ток-шоу. Ведущий И.Гмыза
15.10 'С русского на русский, или Кстати сказать'
16.10 'Национальная безопасность'
16.30 Словесный портрет. Ведущий В.Борецкий
17.10 Хочу все знать. Радиожурнал
17.30 Союз. Информационно-аналитический журнал
18.10 'Многосерийный радиоспектакль'. Ю.Никитин. Трое из Леса. Серия 5-я
18.30 Мой серебряный шар с В.Вульфом
19.10 'XXI век - Новое поколение'
20.10 Мир. Человек. Слово. 'Паломник'
20.25 Звездные сказки. Русские народные сказки читает М Ситтель
20.30 'Пароль: Никколо Паганини'
21.10 'В нашу гавань заходили корабли'
22.30 'Антология русского рассказа'. Н.Лесков. На краю света. Премьера радиоспектакля. Часть 2-я
СУББОТА, 24 МАРТА
0.10 'Новость завтрашнего дня'
1.10 Когда не хватает джаза. Ведущий А.Колосов
2.00 'Этот день: события и мнения'
2.30 'Мюзик-холл'
3.10 'Серебряные нити'
4.10 Бесконечное приближение. Ведущий М.Митропольский
5.10 Здравствуй, добрый человек. Концерт по заявкам
6.10 'Послушайте.'
6.30 West-end. Новости культуры
7.10 Универсад. Программа для садоводов
7.30 На завалинке. Программа о народном творчестве
8.10 'Этот безумный мир'
8.30 'Когда папа был маленьким'
9.15 Тайная война. Из истории отечественных спецслужб
9.30 'П.Слободкин. Беседы о настоящем'
10.10 'Русский музей'
10.30 Слушай, солдат. с А.Маршалом
11.10 Детский остров. 'Колобок и два жирафа'
12.10 Диалоги о культуре. Обзор событий культурной жизни
13.10 'Посоветуйте, доктор.'
14.10 А.Дементьев: виражи времени. Авторская программа
15.10 Специальный репортаж Л.Варебруса с ткацкой мануфактуры в Павловском Посаде
15.30 Национальный акцент. Программа М.Лянге
16.10 История любви. Часть 1-я
16.30 'Новая библиотека'
17.10 Музыка на 'Радио России'
17.20 'Деловой клуб'
17.30 Для старшеклассников: Квадраслов. Радиоигра
18.10 Очная ставка с О.Вакуловским
19.10 'Парламентская неделя'
19.25 Новое место жительства. О вынужденных переселенцах
19.35 Высокое напряжение. Музыкальная программа
20.10 Канал 'Невский проспект'
21.10 Встреча с песней. Программа В.Татарского
22.10 'Европейский проект'
22.30 Частная коллекция. Современная культура в лицах
23.10 'Без грима'
ВОСКРЕСЕHЬЕ, 25 МАРТА
0.10 'Новость завтрашнего дня'
1.10 'Доктор Блюз'
2.00 ВНИМАНИЕ. В связи с переходом на весенне-летнее время стрелки часов в 2.00(время московское) переводятся на 1час вперед
3.10 Встреча с песней. Программа В.Татарского
4.10 Экзотика. Музыкальная программа А.Борисова
5.10 Здравствуй, добрый человек. Концерт по заявкам
6.10 'Послушайте.'
6.30 Высокое напряжение. Музыкальная программа
7.10 Универсад. Программа для садоводов
7.30 Слушай, солдат. с А.Маршалом
8.10 ; 15.40 Кумиры оперной сцены
8.30 'Детский остров'. Как курица лапой. Передача для фантазеров, лгунишек и волшебников
9.10 ; 10.15 Музыка на 'Радио России'
9.30 Здоровье с Е.Малышевой
10.30 О животных с И.Затевахиным
11.10 Я - детектив. Кримиинальные радиокомиксы
11.30 'Отзвуки театра с А.Калягиным'
12.10 'Калина красная'
13.10 Аэростат. Программа Б.Гребенщикова
14.10 Поговорим с М.Веллером
15.10 Игорный дом. Антология юмористического рассказа
16.10 История любви. Часть 2-я
16.30 Курьезы на бис. Музыкальная викторина
17.10 'Национальная безопасность'
18.10 Книговорот. О книгах новых, забытых, любимых и разных
18.30 Мир. Человек. Слово. 'Пастырские беседы'
19.10 Народы России. Радиожурнал
19.20 'Паралимпик-экспресс'
19.30 Стадион с И.Родниной
20.10 'Театр у вас дома'. Т.Москвина. Па-де-де. Премьера радиоспектакля
21.10 Фигаро здесь, Фигаро там. Арт-марафон
22.10 'Без политики'
23.10 С доставкой на дом. Концерт по заявкам