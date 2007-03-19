 Rambler's Top100
www.penza-trv.ru - ГТРК «ПЕНЗА» www.penza-trv.ru - ГТРК «ПЕНЗА»

Государственная телевизионная и радиовещательная компания
Архивная версия сайта
www.penza-trv.ru - ГТРК «ПЕНЗА»
Главная страница
Новости
  Политика
  Общество
  Спорт
  Происшествия
  Интересно
  Культура
  Государство
  Экономика
О компании
Рекламодателю
Информация о регионе
Программы передач
  Телеканал «Россия»
  Телеканал «Спорт»
  Телеканал «Культура»
  «Радио России»
Узнал новость? Расскажи нам!

Информация о регионе
Пензенцы на Олимпийских играх
Географическое положение, природа
История края
Исторический очерк
Коллекция газет Виктора Нуждова
Цигаль Виктор Ефимович
Издательская деятельность в Пензенском крае
Калашников Александр Николаевич
Бумборамбия - театральный фестиваль в Кузнецке
Нижнее Аблязово
GISMETEO.RU: погода в г. Пенза

Программа передач "Радио России"

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "РАДИО РОССИИ" С 19 ПО 25 МАРТА 2007 ГОДА

Ежедневно:

'Вести'
0.00; 1.00; 2.00(пн,вс); 3.00; 4.00; 5.00; 6.00(сб,вс); 7.00; 8.00; 9.00
10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00
19.00; 20.00; 21.00; 22.00(сб,вс); 23.00

ПОHЕДЕЛЬHИК, 19 МАРТА

 0.10 'Новость завтрашнего дня'
 1.10 ; 13.10 'Были на виниле'
 1.30 Слушай, солдат. с А.Маршалом
 2.10 'Путешествие в Эрмитаж'
 2.30 ; 06.30 Дорогая передача. Концерт по заявкам
 3.10 Бесконечное приближение. Ведущий М.Митропольский
 4.10 'В нашу гавань заходили корабли'
 5.10 Музыка на 'Радио России'
 5.15 Своя земля. Для сельских радиослушателей
 5.30 ; 17.30 'Фестивали, конкурсы, премьеры'
 6.00 ; 14.10; 22.00 'Этот день: события и мнения'
 7.10 -10.00 'Взлетная полоса'
10.10 'Этот безумный мир'
10.30 Персона грата. Программа В.Ушканова
11.10 'Планета здоровья'
11.35 'Ваш адвокат'
11.40 ; 15.10 Здравствуйте. Передача о медицине
12.10 'Стань журналистом'. Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова
12.30 От первого лица. Программа Н.Бехтиной
13.30 'Завтра в мире'
14.30 Особое мнение. Ток-шоу. Ведущий И.Гмыза
15.20 'Богач, бедняк, благотворитель'
15.30 'Домашняя академия'
16.10 'Национальная безопасность'
16.30 Словесный портрет. Ведущий В.Борецкий
17.10 Хочу все знать. Радиожурнал
18.10 'Многосерийный радиоспектакль'. Ю.Никитин. Трое из Леса. Серия 1-я
18.30 Стадион с И.Родниной
19.10 'XXI век - Новое поколение'
20.10 Мир. Человек. Слово. 'Религиозная энциклопедия'
20.25 Звездные сказки. Русские народные сказки читает М Ситтель
20.30 Для старшеклассников: Молодцы.. Спортивная программа
21.10 'Рок-прицел'
22.30 'Антология русского рассказа'. А.П.Чехов. Ионыч Премьера радиоспектакля. Часть 1-я
23.10 'Серебряные нити'

ВТОРHИК, 20 МАРТА

 0.10 'Новость завтрашнего дня'
 1.10 'Были на виниле'
 1.30 Виват, маэстро.. А.Бородин
 2.00 ; 06.00; 14.10; 22.00 'Этот день: события и мнения'
 2.30 ; 06.30 Дорогая передача. Концерт по заявкам
 3.10 ; 23.10 'Серебряные нити'
 4.10 Когда не хватает джаза. Ведущий А.Колосов
 5.10 Музыка на 'Радио России'
 5.15 Своя земля. Для сельских радиослушателей
 5.30 ; 17.30 'Саунд-трек'
 7.10 -10.00 'Взлетная полоса'
10.10 'Этот безумный мир'
10.30 Персона грата. Программа В.Ушканова
11.10 Здравствуйте. Передача о медицине
11.30 ; 15.30 'Домашняя академия'
12.10 'Стань журналистом'. Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова
12.30 От первого лица. Программа Н.Бехтиной
13.10 'Шедевры, шлягеры, хиты'
13.30 Детский вопрос. Семейный радиожурнал
14.30 Особое мнение. Ток-шоу. Ведущий И.Гмыза
15.10 Облака. Передача о проблемах мест лишения свободы
16.10 'Национальная безопасность'
16.30 Словесный портрет. Ведущий В.Борецкий
17.10 Хочу все знать. Радиожурнал
18.10 'Многосерийный радиоспектакль'. Ю.Никитин. Трое из Леса. Серия 2-я
18.30 'Отзвуки театра с А.Калягиным'
19.10 'XXI век - Новое поколение'
20.10 Вокруг света. Радиоверсия
20.25 Звездные сказки. Русские народные сказки читает М Ситтель
20.30 Для старшеклассников: Уникум, или Теория невероятностей. О загадках и тайнах
21.10 Новости культуры Беларуси
21.30 От 'Меридиана' на Восток. Программа об авторской песне
22.30 'Антология русского рассказа'. А.П.Чехов. Ионыч Премьера радиоспектакля. Часть 2-я

СРЕДА, 21 МАРТА

 0.10 'Новость завтрашнего дня'
 1.10 'Были на виниле'
 1.30 ; 21.30 'Мюзик-холл'
 2.00 ; 06.00; 14.10; 22.00 'Этот день: события и мнения'
 2.30 ; 06.30 Дорогая передача. Концерт по заявкам
 3.10 ; 23.10 'Серебряные нити'
 4.10 'Доктор Блюз'
 5.10 ; 11.30; 17.45 Музыка на 'Радио России'
 5.15 Своя земля. Для сельских радиослушателей
 5.30 От 'Меридиана' на Восток. Программа об авторской песне
 7.10 -10.00 'Взлетная полоса'
10.10 'Этот безумный мир'
10.30 Персона грата. Программа В.Ушканова
11.10 ; 15.10 Здравствуйте. Передача о медицине
11.20 'Ваш адвокат'
11.40 Вокруг света. Радиоверсия
12.10 'Стань журналистом'. Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова
12.30 От первого лица. Программа Н.Бехтиной
13.10 Шуршалочка. Музыкальная программа
13.30 'Планета здоровья'
14.30 Особое мнение. Ток-шоу. Ведущий И.Гмыза
15.30 'Домашняя академия'
16.10 'Национальная безопасность'
16.30 Словесный портрет. Ведущий В.Борецкий
17.10 Хочу все знать. Радиожурнал
17.30 Поиск. Об истории и сегодняшнем дне отечественной науки и техники
18.10 'Многосерийный радиоспектакль'. Ю.Никитин. Трое из Леса. Серия 3-я
18.30 О животных с И.Затевахиным
19.10 'XXI век - Новое поколение'
20.10 Мир. Человек. Слово. 'История христианской церкви'
20.25 Звездные сказки. Русские народные сказки читает М Ситтель
20.30 'Детскотека'
21.10 Причалы. Историческая программа
22.30 'Антология русского рассказа'. А.П.Чехов. Ионыч Премьера радиоспектакля. Часть 3-я, заключительная

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА

 0.10 'Новость завтрашнего дня'
 1.10 'Были на виниле'
 1.30 ; 13.30 'Неизвестная планета'
 2.00 ; 06.00; 14.10; 22.00 'Этот день: события и мнения'
 2.30 ; 06.30 Дорогая передача. Концерт по заявкам
 3.10 ; 23.10 'Серебряные нити'
 4.10 Аэростат. Программа Б.Гребенщикова
 5.10 Музыка на 'Радио России'
 5.15 Своя земля. Для сельских радиослушателей
 5.30 На завалинке. Программа о народном творчестве
 7.10 -10.00 'Взлетная полоса'
10.10 'Этот безумный мир'
10.30 Персона грата. Программа В.Ушканова
11.10 ; 15.10 Здравствуйте. Передача о медицине
11.20 'Ваш адвокат'
11.30 ; 15.30 'Домашняя академия'
12.10 'Стань журналистом'. Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова
12.30 От первого лица. Программа Н.Бехтиной
13.10 Как это по-русски?. Передача о правильной речи
14.30 Особое мнение. Ток-шоу. Ведущий И.Гмыза
16.10 'Национальная безопасность'
16.30 Словесный портрет. Ведущий В.Борецкий
17.10 Хочу все знать. Радиожурнал
17.30 БритМаг. Радиожурнал о жизни в Великобритании
18.10 'Многосерийный радиоспектакль'. Ю.Никитин. Трое из Леса. Серия 4-я
18.30 Шинель. Программа А.Сладкова
19.10 'XXI век - Новое поколение'
20.10 'Все об исламе'
20.25 Звездные сказки. Русские народные сказки читает М Ситтель
20.30 Ветер перемен. Международный детский литературный фестиваль в Артеке
21.10 Восьмая нота. Программа Д.Добрынина
22.30 'Антология русского рассказа'. Н.Лесков. На краю света. Премьера радиоспектакля. Часть 1-я

ПЯТHИЦА, 23 МАРТА

 0.10 'Новость завтрашнего дня'
 1.10 ; 13.10 'Были на виниле'
 1.30 Частная коллекция. Современная культура в лицах
 2.00 ; 06.00; 14.10; 22.00 'Этот день: события и мнения'
 2.30 ; 06.30 Дорогая передача. Концерт по заявкам
 3.10 ; 23.10 'Серебряные нити'
 4.10 Хождение за три моря. Музыка пяти континентов
 4.30 'Саунд-трек'
 5.10 Музыка на 'Радио России'
 5.15 Своя земля. Для сельских радиослушателей
 5.30 'Неизвестная планета'
 7.10 -10.00 'Взлетная полоса'
10.10 'Этот безумный мир'
10.30 Персона грата. Программа В.Ушканова
11.10 Здравствуйте. Передача о медицине
11.20 'Ваш адвокат'
11.30 ; 15.30 'Домашняя академия'
12.10 'Стань журналистом'. Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова
12.30 От первого лица. Программа Н.Бехтиной
13.30 Взгляните на портрет. О.Андровская
14.30 Особое мнение. Ток-шоу. Ведущий И.Гмыза
15.10 'С русского на русский, или Кстати сказать'
16.10 'Национальная безопасность'
16.30 Словесный портрет. Ведущий В.Борецкий
17.10 Хочу все знать. Радиожурнал
17.30 Союз. Информационно-аналитический журнал
18.10 'Многосерийный радиоспектакль'. Ю.Никитин. Трое из Леса. Серия 5-я
18.30 Мой серебряный шар с В.Вульфом
19.10 'XXI век - Новое поколение'
20.10 Мир. Человек. Слово. 'Паломник'
20.25 Звездные сказки. Русские народные сказки читает М Ситтель
20.30 'Пароль: Никколо Паганини'
21.10 'В нашу гавань заходили корабли'
22.30 'Антология русского рассказа'. Н.Лесков. На краю света. Премьера радиоспектакля. Часть 2-я

СУББОТА, 24 МАРТА

 0.10 'Новость завтрашнего дня'
 1.10 Когда не хватает джаза. Ведущий А.Колосов
 2.00 'Этот день: события и мнения'
 2.30 'Мюзик-холл'
 3.10 'Серебряные нити'
 4.10 Бесконечное приближение. Ведущий М.Митропольский
 5.10 Здравствуй, добрый человек. Концерт по заявкам
 6.10 'Послушайте.'
 6.30 West-end. Новости культуры
 7.10 Универсад. Программа для садоводов
 7.30 На завалинке. Программа о народном творчестве
 8.10 'Этот безумный мир'
 8.30 'Когда папа был маленьким'
 9.15 Тайная война. Из истории отечественных спецслужб
 9.30 'П.Слободкин. Беседы о настоящем'
10.10 'Русский музей'
10.30 Слушай, солдат. с А.Маршалом
11.10 Детский остров. 'Колобок и два жирафа'
12.10 Диалоги о культуре. Обзор событий культурной жизни
13.10 'Посоветуйте, доктор.'
14.10 А.Дементьев: виражи времени. Авторская программа
15.10 Специальный репортаж Л.Варебруса с ткацкой мануфактуры в Павловском Посаде
15.30 Национальный акцент. Программа М.Лянге
16.10 История любви. Часть 1-я
16.30 'Новая библиотека'
17.10 Музыка на 'Радио России'
17.20 'Деловой клуб'
17.30 Для старшеклассников: Квадраслов. Радиоигра
18.10 Очная ставка с О.Вакуловским
19.10 'Парламентская неделя'
19.25 Новое место жительства. О вынужденных переселенцах
19.35 Высокое напряжение. Музыкальная программа
20.10 Канал 'Невский проспект'
21.10 Встреча с песней. Программа В.Татарского
22.10 'Европейский проект'
22.30 Частная коллекция. Современная культура в лицах
23.10 'Без грима'

ВОСКРЕСЕHЬЕ, 25 МАРТА

 0.10 'Новость завтрашнего дня'
 1.10 'Доктор Блюз'
 2.00 ВНИМАНИЕ. В связи с переходом на весенне-летнее время стрелки часов в 2.00(время московское) переводятся на 1час вперед
 3.10 Встреча с песней. Программа В.Татарского
 4.10 Экзотика. Музыкальная программа А.Борисова
 5.10 Здравствуй, добрый человек. Концерт по заявкам
 6.10 'Послушайте.'
 6.30 Высокое напряжение. Музыкальная программа
 7.10 Универсад. Программа для садоводов
 7.30 Слушай, солдат. с А.Маршалом
 8.10 ; 15.40 Кумиры оперной сцены
 8.30 'Детский остров'. Как курица лапой. Передача для фантазеров, лгунишек и волшебников
 9.10 ; 10.15 Музыка на 'Радио России'
 9.30 Здоровье с Е.Малышевой
10.30 О животных с И.Затевахиным
11.10 Я - детектив. Кримиинальные радиокомиксы
11.30 'Отзвуки театра с А.Калягиным'
12.10 'Калина красная'
13.10 Аэростат. Программа Б.Гребенщикова
14.10 Поговорим с М.Веллером
15.10 Игорный дом. Антология юмористического рассказа
16.10 История любви. Часть 2-я
16.30 Курьезы на бис. Музыкальная викторина
17.10 'Национальная безопасность'
18.10 Книговорот. О книгах новых, забытых, любимых и разных
18.30 Мир. Человек. Слово. 'Пастырские беседы'
19.10 Народы России. Радиожурнал
19.20 'Паралимпик-экспресс'
19.30 Стадион с И.Родниной
20.10 'Театр у вас дома'. Т.Москвина. Па-де-де. Премьера радиоспектакля
21.10 Фигаро здесь, Фигаро там. Арт-марафон
22.10 'Без политики'
23.10 С доставкой на дом. Концерт по заявкам
  В начало страницы Версия для печати 
Главные новости
19 марта 2007 18:00
Обновлён дизайн сайта ГТРК «Пенза»
Обновлён дизайн сайта ГТРК «Пенза»
Информационный сайт государственной телерадиокомпании «Пенза» вышел на новый качественный уровень. 19 марта 2007 года пользователям Интернета был представлен новый дизайн портала, а также стали доступны видео-версии репортажей программы «Вести-Пенза». Вместе с тем, принцип работы остался неизменным: достоверное и оперативное информирование жителей о главных событиях региона.
Яндекс.Новости
Главная страница

Rambler's Top100
© 2004 — 2017 ГТРК «ПЕНЗА».
При полном и частичном использовании материалов
ссылка на www.penza-trv.ru обязательна.
По вопросам, связанным с функционированием сайта,
пишите администратору.
Valid RSS feed. [Valid RSS]
HotLog
liveinternet.ru