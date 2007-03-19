ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "РАДИО РОССИИ" С 12 ПО 1 8 МАРТА 2007 ГОДА Ежедневно: 'Вести'

0.00; 1.00; 2.00(пн,вс); 3.00; 4.00; 5.00; 6.00(сб,вс); 7.00; 8.00; 9.00

10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00

19.00; 20.00; 21.00; 22.00(сб,вс); 23.00 ПОHЕДЕЛЬHИК, 12 МАРТА 0.10 'Новость завтрашнего дня'

1.10 ; 13.10 'Были на виниле'

1.30 Слушай, солдат. с А.Маршалом

2.10 'Русский музей'

2.30 ; 06.30 Дорогая передача. Концерт по заявкам

3.10 Бесконечное приближение. Ведущий М.Митропольский

4.10 'В нашу гавань заходили корабли'

5.10 Музыка на 'Радио России'

5.15 Своя земля. Для сельских радиослушателей

5.30 ; 17.30 'Музыка, которая не стареет'

6.00 ; 14.10; 22.00 'Этот день: события и мнения'

7.10 -10.00 'Взлетная полоса'

10.10 'Этот безумный мир'

10.30 Персона грата. Программа В.Ушканова

11.10 'Планета здоровья'

11.35 'Ваш адвокат'

11.40 ; 15.10 Здравствуйте. Передача о медицине

12.10 'Стань журналистом'. Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова

12.30 От первого лица. Программа Н.Бехтиной

13.30 'Завтра в мире'

14.30 Особое мнение. Ток-шоу. Ведущий И.Гмыза

15.20 'Богач, бедняк, благотворитель'

15.30 'Домашняя академия'

16.10 'Национальная безопасность'

16.30 Словесный портрет. Ведущий В.Борецкий

17.10 Хочу все знать. Радиожурнал

18.10 М.Булгаков. Мастер и Маргарита. Москва. Радиоверсия

18.30 Стадион с И.Родниной

19.10 'XXI век - Новое поколение'

20.10 Мир. Человек. Слово. 'Религиозная энциклопедия'

20.25 'Звездные сказки'. А.С.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Читает Н.Сванидзе. Часть 1-я

20.30 Для старшеклассников: 'Мифологическое чтиво'

21.10 'Рок-прицел'

22.30 'Жила-была сказка'. М.Метерлинк. Синяя птица Премьера радиоспектакля. Часть 6-я

23.10 'Серебряные нити' ВТОРHИК, 13 МАРТА 0.10 'Новость завтрашнего дня'

1.10 'Были на виниле'

1.30 Авангард М.Таривердиева. Радиофильм

2.00 ; 06.00; 14.10; 22.00 'Этот день: события и мнения'

2.30 ; 06.30 Дорогая передача. Концерт по заявкам

3.10 ; 23.10 'Серебряные нити'

4.10 Когда не хватает джаза. Ведущий А.Колосов

5.10 Музыка на 'Радио России'

5.15 Своя земля. Для сельских радиослушателей

5.30 ; 17.30 'Саунд-трек'

7.10 -10.00 'Взлетная полоса'

10.10 'Этот безумный мир'

10.30 Персона грата. Программа В.Ушканова

11.10 Здравствуйте. Передача о медицине

11.30 ; 15.30 'Домашняя академия'

12.10 'Стань журналистом'. Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова

12.30 От первого лица. Программа Н.Бехтиной

13.10 Время-М. Обзор музыкальной жизни за неделю

13.30 Песни нашей судьбы. История страны в песнях А Пахмутовой и Н.Добронравова

14.30 Особое мнение. Ток-шоу. Ведущий И.Гмыза

15.10 Облака. Передача о проблемах мест лишения свободы

16.10 'Национальная безопасность'

16.30 Словесный портрет. Ведущий В.Борецкий

17.10 Хочу все знать. Радиожурнал

18.10 М.Булгаков. Мастер и Маргарита. Москва. Радиоверсия

18.30 'Отзвуки театра с А.Калягиным'

19.10 'XXI век - Новое поколение'

20.10 Вокруг света. Радиоверсия

20.25 'Звездные сказки'. А.С.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Читает Н.Сванидзе. Часть 2-я

20.30 Для старшеклассников: Пять с плюсом. Играют юные музыканты

20.40 Охота за впечатлениями. Заметки журналиста

21.10 Новости культуры Беларуси

21.30 'Музыкальная история'

22.30 'Жила-была сказка'. М.Метерлинк. Синяя птица Премьера радиоспектакля. Часть 7-я СРЕДА, 14 МАРТА 0.10 'Новость завтрашнего дня'

1.10 'Были на виниле'

1.30 ; 21.30 'Мюзик-холл'

2.00 ; 06.00; 14.10; 22.00 'Этот день: события и мнения'

2.30 ; 06.30 Дорогая передача. Концерт по заявкам

3.10 ; 23.10 'Серебряные нити'

4.10 'Доктор Блюз'

5.10 ; 11.30; 17.45 Музыка на 'Радио России'

5.15 Своя земля. Для сельских радиослушателей

5.30 'Музыкальная история'

7.10 -10.00 'Взлетная полоса'

10.10 'Этот безумный мир'

10.30 Персона грата. Программа В.Ушканова

11.10 ; 15.10 Здравствуйте. Передача о медицине

11.20 'Ваш адвокат'

11.40 Вокруг света. Радиоверсия

12.10 'Стань журналистом'. Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова

12.30 От первого лица. Программа Н.Бехтиной

13.10 Шуршалочка. Музыкальная программа

13.30 'Планета здоровья'

14.30 Особое мнение. Ток-шоу. Ведущий И.Гмыза

15.30 'Домашняя академия'

16.10 'Национальная безопасность'

16.30 Словесный портрет. Ведущий В.Борецкий

17.10 Хочу все знать. Радиожурнал

17.30 Поиск. Об истории и сегодняшнем дне отечественной науки и техники

18.10 М.Булгаков. Мастер и Маргарита. Москва. Радиоверсия

18.30 О животных с И.Затевахиным

19.10 'XXI век - Новое поколение'

20.10 Мир. Человек. Слово. 'История христианской церкви'

20.25 'Звездные сказки'. А.С.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Читает Н.Сванидзе. Часть 3-я

20.30 Для старшеклассников: Счастливый билет. Передача о психологической помощи

21.10 Причалы. Историческая программа

22.30 'Жила-была сказка'. М.Метерлинк. Синяя птица Премьера радиоспектакля. Часть 8-я



ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА 0.10 'Новость завтрашнего дня'

1.10 'Были на виниле'

1.30 ; 13.30 'Неизвестная планета'

2.00 ; 06.00; 14.10; 22.00 'Этот день: события и мнения'

2.30 ; 06.30 Дорогая передача. Концерт по заявкам

3.10 ; 23.10 'Серебряные нити'

4.10 Аэростат. Программа Б.Гребенщикова

5.10 Музыка на 'Радио России'

5.15 Своя земля. Для сельских радиослушателей

5.30 На завалинке. Программа о народном творчестве

7.10 -10.00 'Взлетная полоса'

10.10 'Этот безумный мир'

10.30 Персона грата. Программа В.Ушканова

11.10 ; 15.10 Здравствуйте. Передача о медицине

11.20 'Ваш адвокат'

11.30 ; 15.30 'Домашняя академия'

12.10 'Стань журналистом'. Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова

12.30 От первого лица. Программа Н.Бехтиной

13.10 Как это по-русски?. Передача о правильной речи

14.30 Особое мнение. Ток-шоу. Ведущий И.Гмыза

16.10 'Национальная безопасность'

16.30 Словесный портрет. Ведущий В.Борецкий

17.10 Хочу все знать. Радиожурнал

17.30 БритМаг. Радиожурнал о жизни в Великобритании

18.10 М.Булгаков. Мастер и Маргарита. Москва. Радиоверсия

18.30 Шинель. Программа А.Сладкова

19.10 'XXI век - Новое поколение'

20.10 'Все об исламе'

20.25 'Звездные сказки'. А.С.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Читает Н.Сванидзе. Часть 4-я

20.30 Для старшеклассников: На свободную тему Радиосочинение школьников

21.10 Восьмая нота. Программа Д.Добрынина

22.30 'Жила-была сказка'. М.Метерлинк. Синяя птица Премьера радиоспектакля. Часть 9-я



ПЯТHИЦА, 16 МАРТА 0.10 'Новость завтрашнего дня'

1.10 ; 13.10 'Были на виниле'

1.30 'У театральной карты России'

2.00 ; 06.00; 14.10; 22.00 'Этот день: события и мнения'

2.30 ; 06.30 Дорогая передача. Концерт по заявкам

3.10 ; 23.10 'Серебряные нити'

4.10 Хождение за три моря. Музыка пяти континентов

4.30 'Саунд-трек'

5.10 Музыка на 'Радио России'

5.15 Своя земля. Для сельских радиослушателей

5.30 'Неизвестная планета'

7.10 -10.00 'Взлетная полоса'

10.10 'Этот безумный мир'

10.30 Персона грата. Программа В.Ушканова

11.10 Здравствуйте. Передача о медицине

11.20 'Ваш адвокат'

11.30 ; 15.30 'Домашняя академия'

12.10 'Стань журналистом'. Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова

12.30 От первого лица. Программа Н.Бехтиной

13.30 'Черная Мадонна'. Диалоги о женском искусстве со скульптором и художником Гелей Писаревой

14.30 Особое мнение. Ток-шоу. Ведущий И.Гмыза

15.10 'С русского на русский, или Кстати сказать'

16.10 'Национальная безопасность'

16.30 Словесный портрет. Ведущий В.Борецкий

17.10 Хочу все знать. Радиожурнал

17.30 Союз. Информационно-аналитический журнал

18.10 'Открытая книга'. Дж.Лондон. Старый Плешак. Рассказ Читает Г.Фролов

18.30 Мой серебряный шар с В.Вульфом

19.10 'XXI век - Новое поколение'

20.10 Мир. Человек. Слово. 'Паломник'

20.25 'Звездные сказки'. А.С.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Читает Н.Сванидзе. Часть 5-я, заключительная

20.30 'Моя консерватория'

21.10 'В нашу гавань заходили корабли'

22.30 'Жила-была сказка'. М.Метерлинк. Синяя птица Премьера радиоспектакля. Часть 10-я, заключительная



СУББОТА, 17 МАРТА 0.10 'Новость завтрашнего дня'

1.10 Когда не хватает джаза. Ведущий А.Колосов

2.00 'Этот день: события и мнения'

2.30 'Мюзик-холл'

3.10 'Серебряные нити'

4.10 Бесконечное приближение. Ведущий М.Митропольский

5.10 Здравствуй, добрый человек. Концерт по заявкам

6.10 'Послушайте.'

6.30 Week-end. Радиожурнал об основных событиях недели

7.10 Универсад. Программа для садоводов

7.30 На завалинке. Программа о народном творчестве

8.10 'Этот безумный мир'

8.30 Детский остров. 'Хочу все знать'

9.10 'Зарубежный калейдоскоп'

9.30 'П.Слободкин. Беседы о настоящем'

10.10 'Путешествие в Эрмитаж'

10.30 Слушай, солдат. с А.Маршалом

11.10 Детский остров. 'Колобок и два жирафа'

12.10 Диалоги о культуре. Обзор событий культурной жизни

13.10 'Посоветуйте, доктор.'

14.10 А.Дементьев: виражи времени. Авторская программа

15.10 Хельсинки, Музей военной истории. Специальный репортаж из Финляндии

15.30 Национальный акцент. Программа М.Лянге

16.10 История любви. Часть 1-я

16.30 'Новая библиотека'

17.10 Музыка на 'Радио России'

17.20 'Деловой клуб'

17.30 Детский вопрос. Семейный радиожурнал

18.10 Очная ставка с О.Вакуловским

19.10 'Парламентская неделя'

19.25 Новое место жительства. О вынужденных переселенцах

19.35 Высокое напряжение. Музыкальная программа

20.10 Канал 'Невский проспект'

21.10 'Опера для публики'. Н.А.Римский-Корсаков. Сказка о царе Салтане. Часть 1-я

22.10 'Европейский проект'

22.30 'У театральной карты России'

23.10 'Без грима' ВОСКРЕСЕHЬЕ, 18 МАРТА 0.10 'Новость завтрашнего дня'

1.10 'Доктор Блюз'

2.10 'Были на виниле'

2.30 'Фестивали, конкурсы, премьеры'

3.10 'Опера для публики'. Н.А.Римский-Корсаков. Сказка о царе Салтане. Часть 1-я

4.10 Экзотика. Музыкальная программа А.Борисова

5.10 Здравствуй, добрый человек. Концерт по заявкам

6.10 'Послушайте.'

6.30 Высокое напряжение. Музыкальная программа

7.10 Универсад. Программа для садоводов

7.30 Слушай, солдат. с А.Маршалом

8.10 ; 15.40 Кумиры оперной сцены

8.30 'Детский остров'. Жду с нетерпением. Встречи с Котом Мурычем

9.10 ; 10.15 Музыка на 'Радио России'

9.30 Здоровье с Е.Малышевой

10.30 О животных с И.Затевахиным

11.10 Я - детектив. Кримиинальные радиокомиксы

11.30 'Отзвуки театра с А.Калягиным'

12.10 'Калина красная'

13.10 Аэростат. Программа Б.Гребенщикова

14.10 Поговорим с М.Веллером

15.10 Воскресная лапша. Радиоклуб для тех, кто любит радио больше, чем телевидение

16.10 История любви. Часть 2-я

16.30 Виват, маэстро.. А.Бородин

17.10 'Национальная безопасность'

18.10 Книговорот. О книгах новых, забытых, любимых и разных

18.30 Мир. Человек. Слово. 'Пастырские беседы'

19.10 'Музыкальная Европа'

19.20 'Паралимпик-экспресс'

19.30 Стадион с И.Родниной

20.10 Театр 'Радио России'. К.Прутков. Фантазия. Премьера радиоспектакля

21.10 Воскресенье в Москве. Программа Т.Визбор

22.10 'Без политики'

23.10 С доставкой на дом. Концерт по заявкам

