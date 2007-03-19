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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА "КУЛЬТУРА" С 19 ПО 25 МАРТА 2007 ГОДА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА
7.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Новости культуры
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.35 Программа передач
10.45 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
11.15 х/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
12.25 м/ф «ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 64»
12.40 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». Мариэтта Чудакова
13.35 «МОЙ ЭРМИТАЖ»
14.05 «ПОПЕЧИТЕЛИ». Спектакль
16.25 м/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
16.50 «ПУСТЫНЯ ВСЕРЬЕЗ»
17.15 д/ф «ПОД НЕБОМ ЕВРОПЫ»
17.45 «ПОРЯДОК СЛОВ»
17.50 «ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ». Лариса Рейснер
18.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». Дубровицы
18.30 «БЛОКНОТ»
19.00 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ»
19.30 Новости культуры
19.55 д/ф «ГОЛАЯ НАУКА»
20.50 «ОСТРОВА». Иосиф Рапопорт
21.30 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ». Анатолий Адоскин. Часть 1-я
22.00 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» с Александром Архангельским
23.00 Про арт
23.30 Новости культуры
23.50 т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
0.45 д/ф «СЦЕНА»
1.40 д/ф «ГОЛАЯ НАУКА»
2.35 д/ф «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ»
ВТОРНИК, 20 МАРТА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Новости культуры
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.35 Программа передач
10.45 д/ф «ПОД НЕБОМ ЕВРОПЫ»
11.15 х/ф «КАФЕДРА»
12.30 К 125-летию со дня рождения Сергея Судейкина. «РАДУГА С НЕБЕС»
13.10 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
14.05 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
14.35 х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
16.15 м/ф «ВЕРШКИ И КОРЕШКИ»
16.25 м/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
16.45 х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
17.15 д/ф «ПОД НЕБОМ ЕВРОПЫ»
17.40 «ПОРЯДОК СЛОВ»
17.50 Полуденные сны
18.15 Собрание исполнений
19.00 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ»
19.30 Новости культуры
19.55 д/ф «ГОЛАЯ НАУКА»
20.50 Юбилей Ирины Антоновой. «КОМАНДОР ИСКУССТВ»
21.30 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ». Анатолий Адоскин. Часть 2-я
22.00 д/ф «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ»
22.15 «АПОКРИФ»
23.00 «КТО МЫ?» «РЕФОРМЫ ПО-РУССКИ»
23.30 Новости культуры
23.55 х/ф «К ЧЕМУ ПОМЫСЛЫ О ЛЮБВИ»
1.25 д/ф «МУСТАЙ КАРИМ»
1.50 Программа передач
1.55 д/ф «ГОЛАЯ НАУКА»
СРЕДА, 21 МАРТА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Новости культуры
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.35 Программа передач
10.45 д/ф «ПОД НЕБОМ ЕВРОПЫ»
11.15 х/ф «КАФЕДРА»
12.25 д/ф «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ШУХОВА»
13.10 «АПОКРИФ»
13.50 Всемирный день поэзии. «СТИХИЯ»
14.45 х/ф «КАЗАКИ»
16.15 м/ф «ВАРЕЖКА»
16.25 м/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
16.45 х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
17.15 д/ф «ПОД НЕБОМ ЕВРОПЫ»
17.40 Живое дерево ремесел
17.50 «ПОРЯДОК СЛОВ»
18.00 «ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ И МЕСТО»
18.25 «БРАНДЕНБУРГСКИЕ КОНЦЕРТЫ»
19.00 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ»
19.30 Новости культуры
19.55 д/ф «ГОЛАЯ НАУКА»
20.50 Власть факта
21.30 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ». Анатолий Адоскин. Часть 3-я
22.00 Спектакль «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
23.00 «АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ»
23.30 Новости культуры
23.55 х/ф «ДЕВУШКА ИЗ СТРАТОСФЕРЫ»
1.10 «ПРИБЛИЖЕНИЕ»
1.35 д/ф «ШАМБОР. ВОЗДУШНЫЙ ЗАМОК ИЗ КАМНЯ»
1.50 Программа передач
1.55 Х/ф «ГОЛАЯ НАУКА»
ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Новости культуры
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.35 Программа передач
10.45 д/ф «ПОД НЕБОМ ЕВРОПЫ»
11.15 х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
13.10 м/ф «ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 64»
13.25 «ЗАБЫТОЕ ЗОЛОТО»
14.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
14.35 х/ф «ДАЧНИКИ»
16.15 м/ф «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ»
16.25 м/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
16.45 х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
17.15 д/ф «ПОД НЕБОМ ЕВРОПЫ»
17.40 «ПОРЯДОК СЛОВ»
17.50 «КТО МЫ?» «РЕФОРМЫ ПО-РУССКИ»
18.15 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.00 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ»
19.30 Новости культуры
19.50 д/ф «ГОЛАЯ НАУКА»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ». Анатолий Адоскин. Часть 4-я
21.50 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
22.45 д/ф «АКАДЕМИК НИКОЛАЙ ДУБИНИН. ГЕН ПРИЗНАНИЯ»
23.30 Новости культуры
23.55 х/ф «БЫСТРО И БЕЗ БОЛИ»
1.30 д/ф «ТАЙНЫ Х И Y»
1.50 Программа передач
1.55 д/ф «ГОЛАЯ НАУКА»
ПЯТНИЦА, 23 МАРТА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 д/ф «ПОД НЕБОМ ЕВРОПЫ»
11.00 х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
12.25 м/ф «ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 64»
12.50 Реальная фантастика
13.05 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
14.00 «СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА»
14.25 х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
15.55 м/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
16.35 «В МУЗЕЙ - БЕЗ ПОВОДКА»
16.50 х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
17.15 «ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ»
17.50 «РАЗНОЧТЕНИЯ»
18.15 д/ф «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ»
18.30 «КАМЕРТОН»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.55 «СФЕРЫ»
20.35 д/ф «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ»
20.55 х/ф «КОМНАТА СЫНА»
22.35 «МОЙ ТЕАТР». Эдвард Радзинский. Часть 1-я
23.30 Новости культуры
23.55 «КТО ТАМ...»
0.20 Молодежное ток-шоу «БОЛЬШИЕ»
1.15 «ВСЕ ЭТО ДЖАЗ». Дайан Шур и оркестр Каунта Бейси
1.50 Программа передач
1.55 «СФЕРЫ»
2.35 м/ф «ПЛЮХ И ПЛИХ»
СУББОТА, 24 МАРТА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
12.15 Кто в доме хозяин
12.45 х/ф «ТАЙНАЯ КРЕПОСТЬ»
14.20 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА». Ведущий Павел Любимцев
14.50 «ШИРОКИЙ ФОРМАТ» с Ириной Лесовой
15.20 «РУССКИЙ ПЬЕРО». Александр Вертинский
16.00 х/ф «ВЕСНА»
17.45 д/ф «ДВОРЦЫ ЕВРОПЫ»
18.40 «В ВАШЕМ ДОМЕ». Владимир Чернов
19.25 Магия кино
20.05 д/ф «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ»
20.20 Блеф-клуб
21.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». Сергей Капица
22.00 Новости культуры
22.25 Фестиваль спектаклей Московского Театра п/р О. Табакова. Л. Андреев. «РАССКАЗ О СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ». Режиссёр М. Карбаускис
0.10 д/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ШЕДЕВРА»
1.00 «ПОД ГИТАРУ». Сергей и Татьяна Никитины
1.40 м/ф «В МИРЕ БАСЕН»
1.50 Программа передач
1.55 д/ф «ДВОРЦЫ ЕВРОПЫ»
3.50 Программа передач
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «КАПУЧИНО». Утренняя развлекательная программа
10.40 х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
12.10 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». Ингрид Бергман
12.40 Музыкальный киоск
12.55 Мультфильмы
14.05 д/ф «ПО СЛЕДАМ ТИГРА»
15.00 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» Программа В. Третьякова
15.45 К 125-летию со дня рождения Аристарха Лентулова. «ЖИВОПИСНЫЙ БУНТ»
16.25 м/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ БОЧКА»
16.40 х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ»
18.50 Юбилей Елены Козельковой. «ЭПИЗОДЫ»
19.35 И. Стравинский. Балет «ПУЛЬЧИНЕЛЛА»
20.35 «ВОКРУГ СМЕХА. НОН-СТОП». Ведущий А. Арканов
21.15 «МОСКВА. НАКАНУНЕ ВЕСНЫ...» Концерт авторской песни в Кремле
22.30 д/ф «ЕДИНОРОГ: ЛЕГЕНДА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?»
23.25 х/ф «НИНА»
0.55 «ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ». «ПОКРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ В БУРГУНДИИ»
1.25 «ДЖЕМ-5». Дайана Кролл
1.50 Программа передач
1.55 д/ф «ПО СЛЕДАМ ТИГРА»
2.50 Программа передач